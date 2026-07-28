La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reapareció este martes en un acto público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la polémica generada por la difusión de una serie de audios atribuidos a la mandataria estatal.

Ávila asistió a la ceremonia de entrega de reconocimientos a instituciones y servidores públicos que participaron en el Plan Kukulkán, la estrategia de seguridad implementada durante el Mundial de Futbol 2026.

Durante el evento, realizado en Zumpango, Estado de México, Sheinbaum destacó que el operativo permitió garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo y aseguró que México mostró al mundo la fortaleza de sus instituciones, así como la imagen de un país en paz, hospitalario y organizado. A la ceremonia también acudieron integrantes del gabinete federal, embajadores y gobernadores de distintas entidades.

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En días pasados, la gobernadora de Baja California reconoció que los audios corresponden a conversaciones privadas, aunque aseguró que fueron sacados de contexto. Foto: Karla Guerrero| El Universal

La reaparición de Marina del Pilar ocurre después de que el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, publicara una serie de audios en los que se escucha una voz atribuida a Marina del Pilar conversando con personas que se presentan como intermediarios de autoridades estadounidenses. En las grabaciones habla sobre la cancelación de su visa, expresa su disposición a colaborar con autoridades de ese país y se dice dispuesta a proporcionar datos relacionados con las mesas de seguridad, lo que generó cuestionamientos por un posible intercambio de información sensible.

Tras la difusión de las grabaciones, Marina del Pilar reconoció que los audios corresponden a conversaciones privadas, aunque aseguró que fueron sacados de contexto. La gobernadora negó haber compartido información que comprometiera la seguridad nacional o haber incurrido en un acto de traición a la patria.

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Además, afirmó que fue víctima de una “trampa” y señaló que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, la llevó a reunirse con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses, encuentro en el que, dijo, fue grabada sin su conocimiento. Asimismo, acusó al exmandatario de estar detrás de la difusión de los audios.

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Marina del Pilar reaparece en acto público con Claudia Sheinbaum; participa en ceremonia oficial. Foto: Karla Guerrero| El Universal

La controversia continuó con la publicación de nuevos audios por parte de Héctor de Mauleón, en los que presuntamente se habla de una reunión en Panamá con supuestos intermediarios vinculados al FBI y de las gestiones para recuperar su visa estadounidense. En otra grabación difundida recientemente, la mandataria asegura que contrató a un exagente del FBI para que la apoyara en ese proceso, además de mantener comunicación con un abogado en Estados Unidos.

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Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que corresponde a Marina del Pilar explicar el contenido de las grabaciones y sostuvo que, con la información disponible, no existen elementos para concluir que se haya comprometido la seguridad nacional.

La aparición de la gobernadora en el acto de reconocimiento al Plan Kukulkán representa su participación pública junto a la titular del Ejecutivo federal en medio de la controversia que aún rodea el caso.

*Con información de Eduardo Dina y Daniela Wachauf

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