Tamaulipas. - Tras una audiencia inicial que se prolongó aproximadamente 12 horas, este martes Danna Yanina “N” fue vinculada a proceso por una jueza de control, por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

A las 19:00 horas comenzó a correr la versión que había terminado la audiencia en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, y que Danna habría sido vinculada a proceso, pero nadie salía para confirmar la situación.

Además de los reporteros que esperaban información oficial, afuera del edificio comenzaron a concentrarse más manifestantes, con gritos pidiendo la libertad de Danna Yanina.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas; defensa anuncia apelación. Foto: Especial.

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La abogada Lizhet Alejandra Flores García, la asesora legal de Alejandra Quintos y Gabriel Zapata, padres de la víctima Dafne Zapata Quintos, fue la primera en confirmar al salir de la sala de audiencias, que la jueza decretó la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”.

“Después del receso se resolvió vincular a proceso ¿qué quiere decir esto? Que la investigación y el proceso penal continúan, no quiere decir que existe una sentencia condenatoria pero que existen indicios razonables que llevan a suponer la probable intervención de la imputada. Todo fue dentro del marco de la legalidad”, expresó la litigante y noi quiso abundar en mayores detalles.

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Después, al salir el señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna Yanina “N”, expresó lo siguiente: “Es una pena comunicarles que mi hija fue vinculada a proceso”.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas; defensa anuncia apelación. Foto: Especial.

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Aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad, “su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe de ser”.

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Y agregó: “Es una pesadilla, pero tenemos que seguir trabajando, no es justo lo que está sucediendo. Con una carpeta en blanco la están procesando”.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas; defensa anuncia apelación. Foto: Especial.

Por parte de la defensa legal de Danna, Omar Pérez Hernández señaló que, “lamentablemente nuestra representada fue vinculada a proceso, lo que nos corresponde es seguir trabajando y apoyando a Danna para que esto llegue a un buen camino y sea absuelta. Definitivamente vamos a interponer el recurso de apelación”.

dmrr/cr