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Tamaulipas. - Tras una audiencia inicial que se prolongó aproximadamente 12 horas, este martes Danna Yanina “N” fue vinculada a proceso por una jueza de control, por su probable participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata Quintos.
A las 19:00 horas comenzó a correr la versión que había terminado la audiencia en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, y que Danna habría sido vinculada a proceso, pero nadie salía para confirmar la situación.
Además de los reporteros que esperaban información oficial, afuera del edificio comenzaron a concentrarse más manifestantes, con gritos pidiendo la libertad de Danna Yanina.
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La abogada Lizhet Alejandra Flores García, la asesora legal de Alejandra Quintos y Gabriel Zapata, padres de la víctima Dafne Zapata Quintos, fue la primera en confirmar al salir de la sala de audiencias, que la jueza decretó la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”.
“Después del receso se resolvió vincular a proceso ¿qué quiere decir esto? Que la investigación y el proceso penal continúan, no quiere decir que existe una sentencia condenatoria pero que existen indicios razonables que llevan a suponer la probable intervención de la imputada. Todo fue dentro del marco de la legalidad”, expresó la litigante y noi quiso abundar en mayores detalles.
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Después, al salir el señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna Yanina “N”, expresó lo siguiente: “Es una pena comunicarles que mi hija fue vinculada a proceso”.
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Aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad, “su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe de ser”.
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Y agregó: “Es una pesadilla, pero tenemos que seguir trabajando, no es justo lo que está sucediendo. Con una carpeta en blanco la están procesando”.
Por parte de la defensa legal de Danna, Omar Pérez Hernández señaló que, “lamentablemente nuestra representada fue vinculada a proceso, lo que nos corresponde es seguir trabajando y apoyando a Danna para que esto llegue a un buen camino y sea absuelta. Definitivamente vamos a interponer el recurso de apelación”.
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dmrr/cr
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