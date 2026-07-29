México registró una reducción de inseguridad alimentaria moderada en su población total, pues pasó de 24.9% en el periodo 2014-2016 al 16.5% durante 2023-2025.

Así lo reportó el informe anual 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo' (SOFI 2026), presentado en Roma por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (UNICEF), el pasado 21 de julio.

En dicho documento se revelan avances en la reducción del hambre a nivel internacional; destaca un mayor avance en América Latina y el Caribe, en donde la hambruna aún afecta a 32 millones de personas, y encara otros problemas como la obesidad o los altos precios de la canasta básica.

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En el contexto mexicano, 3.4% de la población total se encontraba en inseguridad alimentaria grave en el periodo 2014-2016; mientras que en el 2025 se registró a 2.7% de las y los mexicanos en esta situación.

Sin embargo, en lo que respecta al costo de una dieta saludable, en 2017 fue de 2.9 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), es decir, el ingreso necesario para comprar una cantidad igual de bienes y servicios básicos; mientras que en 2025 fue de 4.54 dólares.

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No obstante, el documento revela que en 2025 26 millones 400 mil mexicanas y mexicanos no pueden permitirse una dieta saludable, en contraste con 2017 en donde 39 millones de personas no contaban con esa posibilidad.

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Por otro lado, la obesidad en México tuvo un aumento de 12 millones de personas en 12 años; en 2012 se registraron 22 millones 400 mil personas en dicha condición, mientras que para 2024 fueron 34 millones 400 mil.

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Respecto al estado nutricional de la población, el informe de la FAO reporta que en 2024 la prevalencia de pérdida de masa muscular —una forma grave y aguda de desnutrición— entre niñas y niños menores de cinco años fue de 1.0%, y el promedio mundial de 6.6%.

Por otro lado, en las mujeres mexicanas se registró alza en los casos de anemia, en 2012, 3 millones 300 mil mexicanas registraron esta enfermedad, y para 2023 subieron a 4 millones 600 mil.

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El panorama mundial

El hambre en el mundo se redujo levemente en 2025 pero aún afecta a 645 millones de personas, según el informe, que al mismo tiempo destaca además "sostenidos progresos" en Latinoamérica y el Caribe.

Mientras que en 2025 un 7,8 % de la población mundial padeció hambre, en Latinoamérica y Caribe el dato medio fue del 4,8 %, hasta las 32 millones de personas, lo que supone una caída consecutiva desde el 2020 pandémico, cuando ascendía al 6,1 % en esa región.

El documento sostiene que en 2025 Latinoamérica tuvo "avances constantes".

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En esta región se estima que esta lacra afectó al 4,8 % de la población, hasta las 32 millones de personas, pero esto se traduce en una disminución de más de un millón respecto a 2024 y de 7,5 millones en comparación con el pandémico 2020.

Sin embargo, la mejora es desigual dentro del continente: mientras que los datos más optimistas están en América del Sur, con una prevalencia de subalimentación en caída hasta el 5,1 % en 2025, en el Caribe el 16,6 % de su población tuvo hambre el pasado año.

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Por otro lado, en dicha región preocupan los datos de inseguridad alimentaria, el hecho de que la gente no tenga acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. El paso previo al hambre.

Con información de EFE

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