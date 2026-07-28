El proceso de admisión de la UNAM se volvió uno de los temas más comentados en redes, luego de que aspirantes y padres de familia cuestionaran la transparencia en los resultados.

Las acusaciones apuntan al presunto uso de inteligencia artificial para hacer trampa durante el examen y a posibles fallas en los mecanismos de vigilancia, una situación que ahora será revisada por la universidad.

Aspirantes rechazados protestaron en la UNAM en contra del examen virtual (27/07/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Las inconformidades escalaron al grado de que la UNAM anunció la creación de una comisión que analizará el desarrollo de la evaluación, el desempeño de los aspirantes y el funcionamiento de la plataforma utilizada para aplicar la prueba, mientras continúan las dudas sobre la seguridad del proceso.

Examen UNAM 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Por qué la UNAM investiga a Territorium Life?

Como parte del análisis, la universidad también revisará el desempeño de Territorium Life, la empresa responsable de alojar la plataforma tecnológica donde se aplicó el examen de admisión.

El objetivo es determinar si la compañía cumplió con todas las condiciones establecidas para garantizar un proceso seguro y confiable. En caso de detectarse incumplimientos en los términos del contrato, la empresa podría enfrentar una penalización cercana al 10% del monto total contratado.

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Examen de admisión UNAM. Foto: Imagen generada con IA

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¿Qué es Territorium Life y a qué se dedica?

Territorium Life es una empresa mexicana especializada en evaluación digital, certificaciones en línea y digitalización de procesos educativos. Cuenta con más de una década de experiencia desarrollando plataformas para instituciones educativas en México, Estados Unidos y otros países.

De acuerdo con la información de la propia compañía, su propósito es conectar el aprendizaje con oportunidades profesionales mediante soluciones tecnológicas enfocadas en registros académicos, credenciales digitales y modelos educativos basados en competencias.

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A través de la #inteligenciaartificial nuestra plataforma detecta libros, dispositivos electrónicos, cuadernos, notas, entre otros. Y genera informe de riesgo de copia. Conoce otros beneficios en: https://t.co/t49RLHZEXy pic.twitter.com/zTtc3Xb9Af — Territorium (@territoriumlife) April 9, 2021

Entre los servicios que ofrece destacan las credenciales digitales verificables, sistemas para validar información académica y plataformas que permiten administrar procesos educativos de forma integral.

También dispone de una aplicación móvil orientada a estudiantes, docentes e instituciones, desde la cual pueden gestionarse tareas, proyectos, exámenes y canales de comunicación interna.

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¿Quiénes son los dueños de Territorium Life?

Territorium Life SAPI de CV fue constituida formalmente en marzo de 2012 en Guadalupe, Nuevo León, aunque la empresa comenzó operaciones desde 2011.

La compañía fue fundada por Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González, quienes concentran la mayor parte de las acciones de la sociedad. Además, Indumaq SA de CV mantiene una participación minoritaria dentro de la empresa.

Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús , fundadores de Territorium Life. Foto: Territorium Life

¿En cuántos países opera Territorium Life?

La empresa reporta operaciones en 15 países y colaboración con alrededor de 350 instituciones educativas, desarrollando soluciones para facilitar la movilidad estudiantil, validar habilidades y fortalecer el vínculo entre el sector educativo y el mercado laboral.

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En 2017 concretó una alianza como socio de Microsoft, un acuerdo que impulsó su crecimiento internacional. Desde entonces pasó de atender alrededor de 300 mil usuarios activos a registrar cerca de 8.5 millones de personas utilizando sus plataformas.

Entre las instituciones que han empleado sus herramientas se encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Tecnológico Nacional de México y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

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