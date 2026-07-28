La diputada local del PAN Olivia Garza informó que Jessica López Avilés, encargada de Seguridad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, renunció a su cargo luego de que se registrara la muerte continua de seis mujeres al interior del penal.

La legisladora panista sostuvo que esta renuncia confirma que existían problemas graves en la operación del penal y que era necesaria una reestructura en el área de seguridad, y aseguró que la sustitución de una funcionaria no puede convertirse en el punto final donde mujeres mueren estando bajo custodia del Estado.

“Fui informada de esta renuncia por el Sistema Penitenciario; la reestructura en el área de seguridad era necesaria, pero la renuncia de una persona no esclarece la muerte de seis mujeres. Lo que la sociedad espera son investigaciones serias, verdad y responsabilidades”, señaló.

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La legisladora sostuvo que las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinar, mediante una investigación exhaustiva, si existieron omisiones, negligencia o responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos involucrados.

Subrayó que estos hechos no pueden quedar reducidos a un relevo administrativo, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.

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“Seis muertes en un tan solo unos meses exigen mucho más que un cambio de personal”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerza plenamente sus atribuciones frente a un caso de esta gravedad. “La exigencia no termina con una renuncia. Terminará cuando las familias conozcan la verdad, cuando se determinen las responsabilidades correspondientes y cuando existan garantías de que una tragedia como ésta no volverá a repetirse”.

SSC confirma renuncia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la renuncia de la subdirectora operativa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Yessica López Avilés.

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En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina detalló que el pasado jueves 23 de julio, la funcionaria presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

“La SSC y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario agradecen y reconocen el trabajo que realizó durante sus 10 años de servicio”.

Asimismo, se precisó que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario se sigue fortaleciendo en beneficio de las personas privadas de la libertad y continuará rindiendo cuentas e informando a la ciudadanía con transparencia, además de mantener un diálogo fluido y permanente con los organismos garantes de derechos humanos y otras instituciones del estado involucradas en los procesos de reinserción social.

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LL/cr