Culiacán, Sin. - Elementos de la Marina rescataron a un joven que fue privado de su libertad por personas armadas que lo trasladaban en un vehículo, y el cual fue abandonado por los captores tra una persecución por la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de la capital del estado.

Según los datos que se han dado a conocer, en un patrullaje por el sector sur de Culiacán, elementos de las fuerzas armadas al circular por la avenida Aztlán, detectaron que el conductor de un vehículo compacto mantenía una actitud sospechosa, el cual, al detectarlo, emprendió mayor velocidad.

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Los elementos navales notificaron de la persecución de personas sospechosas, los cuales calles adelante, en una de las avenidas inundadas por las recientes lluvias abandonaron la unidad y corrieron por diversas calles, por lo que, al inspeccionar el interior, encontraron a un joven con las manos atadas a la espalda y huellas de golpes.

La presunta víctima que vestía un short, playera y tenis, se encontraba recostado en el asiento trasero de la unidad y argumentó que había sido privado de la libertad por personas armadas sin dar mayores detalles.

El personal de la marina notificó de los hechos a peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado, los cuales iniciaron los primeros trabajos periciales para verificar si esta persona había sido privada de su libertad e identificarlo.

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