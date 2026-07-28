Cuernavaca, Mor. - Un juez especializado de Control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Marisol Romero Zamora, viuda del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, y Geovanny Emmanuel González Morellano, director de la Policía Municipal, al acreditarse la imputación por el delito de extorsión agravada.

En audiencia de Formulación e Imputación, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) acreditó que desde julio de 2025 obran denuncias de extorsión agravada contra ambos detenidos por golpear y amenazar de muerte a dos víctimas.

“Derivado de las acciones para combatir la extorsión, la FIDAI obtuvo elementos para comprobar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales, Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, participaron de manera activa desde julio de 2025, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño”, citó la Fiscalía General del Estado.

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Dan prisión preventiva a esposa del alcalde asesinado de Temoac y al director de Seguridad Pública; están acusados de extorsión. Foto: Justino Miranda

En consecuencia, el juez Edgar Díaz Martínez, adscrito a la Ciudad Judicial de Cuautla, fijó un plazo de 144 horas para realizar la audiencia de Vinculación a proceso, y por tanto queda la fecha del 1 de agosto.

Crimen de alcalde

A seis días del asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, surgieron nuevos datos sobre la forma en que actuaron los sicarios. Funcionarios municipales y testigos de los hechos narraron a las autoridades que el edil despachaba en una oficina alterna al Ayuntamiento, con puerta a la calle.

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Al medio del miércoles pasado, dos hombres montados en una motocicleta arribaron al sitio y uno de ellos descendió y caminó hacia la puerta de la oficina y la pateó con fuerza para abrirla. La puerta tenía un seguro sencillo y se botó en el segundo golpe. El alcalde, conforme a la posición del cadáver, intentó salir por la puerta que da a la calle cuando recibió los impactos de bala, en la cabeza, un hombro y la espalda; todos los disparos tienen entrada por la parte posterior del cuerpo.

Dan prisión preventiva a esposa del alcalde asesinado de Temoac y al director de Seguridad Pública; están acusados de extorsión. Foto: Justino Miranda

El único indicio que tienen las autoridades sobre los ejecutores es un video donde se ve a los sicarios con cascos.

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Temoac, sin policías

Este municipio situado en el noreste de Morelos tiene una extensión territorial de 37.1 kilómetros cuadrados, una población de 16 mil 574 habitantes hasta el Censo de Población y Vivienda 2020, y únicamente seis policías, tres por cada turno.

Las autoridades policiales anunciaron el reforzamiento de los patrullajes y la vigilancia en el territorio mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las fuerzas castrenses.

Dan prisión preventiva a esposa del alcalde asesinado de Temoac y al director de Seguridad Pública; están acusados de extorsión. Foto: Justino Miranda

La seguridad reviste importancia porque los grupos etarios en donde hay una mayor concentración de hombres y mujeres son los que van de 5 a 19 años, y por grupos de población más amplios, el 52% de la población del municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 0 y 29 años de edad.

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