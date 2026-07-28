Un Tribunal Colegiado concedió un amparo al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para efecto de que se le dicte una nueva resolución sobre el cese de la prisión preventiva que se le impuso por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Ello significa que el llamado "Gober Precioso" no regresará a la ansiada prisión domiciliaria y se mantendrá por ahora en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Yazuri Aracelly Arias Raz, magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación, concedió la protección de la justicia a Marín Torres, en virtud de que la prisión preventiva que se le impuso vulnera los derechos de legalidad, seguridad jurídica, libertad personal, presunción de inocencia, defensa adecuada y plazo razonable.

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La magistrada consideró que la medida cautelar no contiene una motivación reforzada, congruente y exhaustiva que justifique su continuación.

Por lo que, ordenó a un Tribunal Colegiado de Apelación emitir una nueva resolución, en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda.

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La concesión del amparo "no implica desconocer la gravedad de los hechos atribuidos al imputado, los derechos de la víctima ni las obligaciones estatales de protección derivadas del marco constitucional y convencional aplicable", aclaró la magistrada.

En abril del año pasado, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, reingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, porque le fue revocado el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado.

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