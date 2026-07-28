El director del periódico veracruzano El Buen Tono, Omar "N", el cual había sido detenido con un auto con reporte de robo, recibió prisión preventiva como media cautelar.

Al directivo del medio de comunicación que circula en la ciudad de Córdoba se le señala como presunto responsable de conducir un vehículo con reporte de robo.

Previamente Omar "N", alias "Enzo" o "El Talibán", también había sido señalado -en abril- de los delitos de amenazas, daños y lesiones dolosas, en un juicio que sigue abierto.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el ahora imputado fue detenido el pasado 24 de julio por elementos de la Policía Estatal.

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Los agentes intervinieron al "periodista" sobre el bulevar Tratados de Córdoba, en la colonia La Posta del municipio de Córdoba, cuando conducía un vehículo, el cual, tras las verificaciones correspondientes, presuntamente contaba con reporte de robo en el estado de Puebla.

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En audiencia inicial, dentro del proceso penal 393/2026, el juez calificó de legal la detención.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado formuló imputación, y la continuación de la audiencia fue programada para el 1 próximo de agosto de 2026.

Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional dictó prisión preventiva justificada.

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El periódico El Buen Tono, propiedad del empresario José Abella, ha sido constantemente señalado de amenazas, difamaciones y abusos; incluso el dueño se ha confrontado públicamente con funcionarios, periodistas y columnistas.