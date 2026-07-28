Los cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, adscritos al Sector Oasis, que fueron detenidos el 15 de julio de 2026 no fueron vinculados a proceso por un juez, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) apeló la resolución, confirmó la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján.

Aseguró que, tras la determinación de un juez de no vincular a proceso a los elementos detenidos, la FGJ está en desacuerdo y en espera de la resolución de la apelación.

“Desafortunadamente en este caso no se logró la vinculación a proceso, nosotros estamos en desacuerdo con el criterio del juez que en su momento dictó la resolución, se apeló la decisión del juez que decidió no vincular a proceso en el caso de estas personas, se está, por un lado, en espera de la resolución de la apelación en esta audiencia”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México apeló la resolución, confirmó la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján. Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

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Aseguró que la FGJ está robusteciendo las investigaciones para castigar a los responsables por el robo a casa habitación.

“También se está fortaleciendo la investigación en lo que respecta estos hechos de tal forma que no queden impunes estos hechos y se pueda castigar a las personas que estuvieron involucradas en este robo a casa habitación en esta zona de la ciudad”.

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El pasado 15 de julio, elementos de la SSC y de la FGJ ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de cinco policías del Sector Oasis, en Iztapalapa, por los delitos de tentativa de robo y tentativa de homicidio.

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Durante una audiencia, un juez de control determinó no vincularlos a proceso por los delitos que se les señalaban.

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