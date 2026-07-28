La renovación de la línea 3 del Metro que corre de Indios Verdes a Universidad, se hará por medio de una coinversión, es decir, la participación conjunta entre el Gobierno de la CDMX y una empresa que será seleccionada mediante un proceso abierto.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, dio algunos detalles de este mecanismo, durante una conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Así será la coinversión con la que renovarán la Linea 3

Ante medios de comunicación, el secretario detalló que la empresa que sea seleccionada aportará el capital, la tecnología y la capacidad de ejecución para la renovación de la línea 3, una de las más utilizadas por los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Por su parte, la ciudad aportará recursos y conservará en todo momento la rectoría del proyecto.

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“Esta figura está prevista en la Ley de Austeridad y Transparencia, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y en su reglamento”, señaló el secretario, al explicar que los proyectos de coinversión son una manera de reducir los costos financieros y mantener la transparencia y la trazabilidad de los recursos.

Con este mecanismo, el secretario apuntó que el Metro “es y seguirá siendo 100 por ciento público” pues la empresa que resulte seleccionada va a ejecutar la obra y va a cobrar por ella bajo contrato, como sucede en cualquier obra pública. La diferencia en este caso, es que además invertirá sus propios recursos, lo que reducirá el costo financiero para la ciudad.

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Asimismo, indicó que todos los recursos del proyecto van a tener trazabilidad y transparencia, mediante un Fideicomiso Público de Administración y Pago (FICO), que se creó para garantizar el uso transparente de los recursos, que se estiman en 40 mil millones de pesos.

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Actualmente, está en curso la licitación para obtener las mejores condiciones técnicas y económicas para ejecutar el proyecto.

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“Hasta el momento, hemos llevado la ejecución en tiempo y forma, de todo el proceso y el proceso, como cualquier licitación, pues tiene el tiempo necesario para que los distintos competidores, empresas competidoras, se inscriban y presenten la mejor propuesta para la ciudad y para la inversión integral del Metro”, señaló.

LL