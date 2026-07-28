El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé aplaudió el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador galo con este mensaje: "Bienvenido a tu casa".

El mensaje fue colgado en la red social Instagram, sobre una foto del técnico, el escudo de la Federación Francesa de Futbol (FFF) y el nombre de Zideane con el año 2026.

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Se trata de la reacción del hasta ahora capitán de los 'bleus' pocas horas después de que el nombramiento de Zizou fuera oficializado por la FFF hasta el Mundial de 2030.

Mbappé fue elegido por Didier Deschamps como capitán de la selección tras la retirada del guardameta Hugo Lloris tras la derrota sufrida en la final del Mundial de Catar de 2022 ante Argentina.

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Preguntado durante la rueda de prensa de presentación por si le mantendría en la capitanía, Zidane aseguró que no ha hablado todavía con los jugadores, incluido Mbappé, y que no tenía tomada esa decisión.