Una camioneta se impactó contra un establecimiento dedicado a la venta de vinos en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que la conductora perdió el control de la unidad cuando intentaba estacionarse.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Monte Everest y Monte Athos, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de un accidente vial.

De acuerdo con la información oficial, la conductora, una mujer de 72 años, explicó que al intentar ingresar a un cajón de estacionamiento sobre la acera, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra la fachada del negocio.

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De acuerdo con la información oficial, la conductora, una mujer de 72 años, explicó que al intentar ingresar a un cajón de estacionamiento sobre la acera, perdió el control del vehículo. Foto: Especial.

En el lugar también fue atendida una mujer de 31 años que resultó lesionada. Paramédicos de Protección Civil la diagnosticaron con crisis nerviosa y golpes contusos, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Tras el incidente, ajustadores de las compañías aseguradoras de la automovilista y del establecimiento acudieron al sitio para realizar los trámites correspondientes y acordar la reparación de los daños materiales.

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El accidente únicamente dejó afectaciones materiales y una persona con lesiones menores.

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cr