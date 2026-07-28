La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca al agresor de una mujer recepcionista de un hotel de la zona de Santa Fe, hechos que fueron difundidos en un video a través de redes sociales, el pasado 15 de julio.

“Ya hoy en día este caso está judicializado, estamos ya trabajando específicamente en la detención del probable responsable, están los equipos trabajando en este punto”, señaló la fiscal, Bertha Alcalde Luján.

Asimismo, dijo que se continúa investigando para saber si hay otra responsabilidad de alguno de los involucrados.

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Acalde Luján dijo que hasta el momento no hay responsabilidad penal en alguno de los otros involucrados.

Aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) está trabajando con la empresa de seguridad del lugar donde la recepcionista fue agredida.

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