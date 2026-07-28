Ecatepec, Méx.- Ecatepec alcanzó en el segundo trimestre de 2026 el registro histórico más bajo en percepción de seguridad ciudadana, pues el porcentaje cayó a 78.7% en junio de 2026, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que compara trimestres desde marzo de 2018.

La alcaldesa Azucena Cisneros dijo en conferencia de prensa que la tendencia lineal muestra una caída sostenida desde los valores superiores al 90% registrados entre 2018 y 2020.

La edil precisó que entre marzo y junio de 2026 la percepción de inseguridad en Ecatepec descendió de 87.6% a 78.7%. La reducción alcanzó 8.9 puntos porcentuales en tres meses.

Con este dato, Ecatepec se ubicó por primera vez por debajo del 80% desde el inicio de la medición y abandonó el grupo de las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.

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“Nuestra reducción fue cinco veces mayor que la registrada a nivel nacional”, afirmó, luego de recordar que en el mismo periodo la percepción de inseguridad a nivel nacional solo bajó 1.7 puntos.

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Dentro del Estado de México, los ocho municipios evaluados por la ENSU registraron caídas en la percepción de inseguridad. El promedio estatal pasó de 74.2% a 67%, una disminución de 7.2 puntos. Ecatepec superó ese promedio estatal con 1.7 puntos adicionales.

“Cuando un municipio de este tamaño reduce casi nueve puntos la percepción de inseguridad, el resultado alcanza a cientos de miles de personas, ayuda a mejorar la tendencia del estado y también mueve la aguja nacional”, expresó Cisneros Coss.

“Durante mucho tiempo, Ecatepec fue utilizado como ejemplo de lo que estaba mal en el Estado de México. Se hablaba de abandono, inseguridad, corrupción, falta de oportunidades y gobiernos que dejaron solas a las comunidades”, dijo. Agregó que el estigma también afectó la imagen de toda la entidad y que ahora “comienza a pasar lo contrario”.

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En cuanto a la confianza en las autoridades, Cisneros Coss reportó que la población otorga más de 92% de confianza a la Secretaría de Marina. En el caso de la Policía Municipal, la confianza llegó a 47.6% y la percepción de efectividad alcanzó 42.2%.

La alcaldesa recordó que esa corporación “llegó a ser la peor evaluada del país, con apenas 13% de confianza”.

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“No vamos a abandonar a las buenas y los buenos policías. A quienes cumplen con su deber, protegen a una mujer, ayudan a una familia, rescatan a una niña o a un niño y enfrentan a la delincuencia aun poniendo en riesgo su vida”, expresó.

Respecto a los delitos de alto impacto, la comparación entre el periodo enero-julio de 2024 y el mismo lapso de 2026 arroja una disminución de aproximadamente 50%. “Pasamos de un gobierno que abandonó el territorio y permitió que creciera la corrupción, a un gobierno que trabaja todos los días en territorio”, comentó.

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Por ejemplo en robo de vehículos, entre enero y julio de 2026 se registraron mil 78 hurtos, frente a mil 612 en el mismo periodo de 2025 y 2 mil 228 en 2024. Esto representa una disminución de 33.1% con respecto a 2025 y de 51.6% frente a 2024.

La reducción acumulada desde 2015 hasta julio de 2026 alcanza 82.6%.

Las carpetas de investigación por extorsión sumaron 108 entre enero y julio de 2026, contra 164 en 2025 y 197 en 2024. La baja es de 34.1% respecto al año anterior y de 45.2% frente a 2024. La reducción total desde 2015 llega a 73.9%, dio a conocer.

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En el comparativo mensual, las cifras de 2026 se ubican consistentemente por debajo de las de 2024 y 2025, con valores entre 9 y 20 carpetas por mes.

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Respecto a homicidios dolosos, se registraron 61 de enero a julio de 2026, frente a 78 en 2025 y 117 en 2024. La disminución alcanza 21.8% contra 2025 y 47.9% contra 2024. Desde 2015, la reducción acumulada es de 82.5%.

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Cisneros Coss mencionó que la seguridad no se limita a policías y patrullas. En el municipio se avanza en la recuperación de calles, iluminación de espacios públicos, limpieza de parques y camellones, retiro nocturno de basura y acciones para llevar agua por la red.

La alcaldesa atribuyó los avances a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Delfina Gómez, el secretario Omar García Harfuch, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Fiscalía y la Policía Municipal.

“La estrategia de la presidenta está funcionando en Ecatepec”, afirmó.

“Durante muchos años se dijo que Ecatepec no podía cambiar. Los datos muestran que sí puede. Se necesita voluntad política, coordinación entre los tres niveles de gobierno, combate a la corrupción, atención a las causas y confianza del pueblo”, expuso.

LL