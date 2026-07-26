En Ecatepec se puso en marcha al inicio de este 2026 el plan gratuito de recolección nocturna de desechos domésticos en zonas colindantes a nueve barrancas, con 20 rutas, que abarcan 375 calles, con el objetivo principal de que los residuos no terminen en los cauces, el pasado 15 de mayo se extendió la iniciativa a Ciudad Cuauhtémoc; en la alcaldía Miguel Hidalgo se realiza el Programa Tecolote, implementado desde hace dos años para apoyar a los vecinos que no pueden hacer uso de los servicios de limpia durante las mañanas y evitar que se generen tiraderos clandestinos en las avenidas; los habitantes de ambas regiones aprueban estas acciones y destacan sus beneficios, entre ellos, que no tienen costo.

Trabajadores, en coordinación con Seguridad Pública y Marina, acuden a recolectar la basura los lunes, miércoles y viernes. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

“Pagábamos a camiones particulares hasta 50 pesos”

Los alambres de su colchón ya no le permitían dormir bien a Miguel, así que lo sacó de su casa, ubicada en la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc, una de las colonias con mayor rezago de Ecatepec, y lo colocó sobre el Circuito Cuauhtémoc.

Se formó en la fila, como todos sus vecinos, para esperar uno de los camiones recolectores que desde enero pasado recogen los desperdicios de las familias por las noches.

Se trata de un programa nocturno, el cual inicia a las 10 de la noche y termina a la 1 de la mañana del día siguiente. Un plan gratuito impulsado por el gobierno municipal que sorprendió a los habitantes, porque estaban obligados a pagar a los recolectores independientes las tarifas que ellos imponían.

Desde las 10 de la noche, los vecinos de la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec , hacen fila en algunas esquinas para poder tirar su basura en los camiones de limpia. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

Lee también Decomisan 500 kilos de marihuana en predio en la GAM; ligan inmueble al “Sinaloa” vinculado al CJNG

El camión del ayuntamiento pasó después de las 11 de la noche y Miguel esperó su turno para arrojar el colchón a la parte trasera, donde en unos instantes fue triturado.

[Publicidad]

“Tendría que pagar a los recolectores particulares 100 pesos, 100 pesos cobran por llevarse un colchón. Este servicio que tenemos ahora está bien, me parece perfecto, es un apoyo para todos nosotros”, dijo.

Los habitantes, incluidos los niños, ya saben la hora en la que tienen que pasar las unidades del ayuntamiento y puntuales llevan los desechos a las esquinas de cada calle para que los operadores y sus ayudantes los recojan.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc remite a 50 franeleros; están acusados de apartar lugares de estacionamiento y exigir pagos

[Publicidad]

“Todas las noches hay verbenas en las calles, la gente sale con su basura, hace fila y entrega lo que quiere tirar, algunos sacan café, comida, pan o galletas para compartirla con los trabajadores que se dedican a hacer esa labor, como una forma de agradecimiento por lo que hacen”, explicó Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, quien también conduce uno de los camiones durante las jornadas nocturnas.

La administración local puso en marcha al inicio del año el programa gratuito de recolección nocturna de desechos domésticos en zonas colindantes con nueve barrancas —San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya—, con 20 rutas, que abarcan 87 colonias y 375 calles.

El pasado 15 de mayo, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss decidió extender la iniciativa a 10 rutas de Ciudad Cuauhtémoc.

[Publicidad]

Lee también Alcaldía Miguel Hidalgo concluye programa "Gobierno Nocturno"; Mauricio Tabe destaca saldo blanco durante el Mundial

“Se hizo un análisis muy puntual, qué era lo que lo provocaba; lo que provocaba era la tira de basura en las barrancas, entonces se implementó en primer momento hacia las zonas altas 20 rutas aledañas a todas las barrancas, ahorita en todas esas rutas en lo que va del año hemos recolectado más de 14 mil toneladas, que si nos vamos a un porcentaje mínimo de 10% son mil 400 toneladas, en promedio, que ya no se fueron a las barrancas, adicional a las jornadas de limpieza en barrancas que traemos como una acción preventiva”, destacó Cruz Ramos.

Algunas personas llevan café, pan o galletas para compartirla con los trabajadores que se dedican a recoger los desechos, como una forma de agradecimiento, contó el director de Servicios Públicos. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

Aceptación vecinal

“Aquí no pasaban los camiones recolectores del ayuntamiento y teníamos que pagar a los particulares, la verdad este programa está superbién, nos ayuda mucho. Pagábamos hasta 50 pesos o más cada tercer día que pasaban, aunque luego dependía porque no pasaban siempre, eran más de 400 pesos al mes lo que pagábamos”, contó Cinthya Paola Cordero, habitante de Ciudad Cuauhtémoc.

[Publicidad]

“Por lo que tirábamos con los particulares era mucho lo que teníamos que pagar, por bolsa grande les teníamos que pagar entre 35 a 40 pesos, y ya si tiraba como ahorita que tengo ramas y palos, ya nos cobraban entre 300 a 500 pesos, ahora es mucho lo que nos ahorramos, ojalá pasaran más seguido”, opinó Silvia Cruz.

“Tiene años que no pasaba un camión del ayuntamiento, la verdad no lo recuerdo, venían a recoger a las escuelas, pero con los vecinos no lo hacían. Pasaban los camiones particulares y a cada rato aumentaban la tarifa”, narró Dulce Adriana Vilchis, otra residente.

Lee también Fuego consume vivienda en la Central de Abasto; autoridades reportan saldo blanco

[Publicidad]

Tecolotes recorren 22 colonias de MH

Al caer la noche en la alcaldía Miguel Hidalgo emergen tecolotes que recorren 22 colonias de la demarcación a bordo de 18 camiones tipo volteo tocando una campana y recogiendo basura.

Desde hace dos años, la alcaldía Miguel Hidalgo implementó el Programa Tecolote para la recolección vespertina y nocturna de desechos en los hogares y con esto evitar que sean arrojados a la vía pública.

EL UNIVERSAL siguió a uno de estos camiones, el cual recorrió las colonias Tlaxpana y Anáhuac. En la unidad iban tres trabajadores, el chofer y dos ayudantes.

[Publicidad]

Para comenzar la jornada, a las 19:00 horas, un trabajador de limpia toca la campaña; alertados por el sonido, hombres, mujeres, adolescentes y niños, algunos de ellos ya en pijama, salen con bolsas y botes llenos de basura que no pueden tirar por la mañana debido a que trabajan y salen muy temprano de sus hogares.

Desde hace dos años se implementó el Programa Tecolote, a través del cual 18 camiones de volteo recolectan los residuos de los vecinos. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

La unidad se detiene en los cruces más importantes de ambas colonias y está alrededor de 10 o 15 minutos para permitir que todos salgan y depositen sus desechos: papel, plástico, residuos de comida y hasta ropa.

El trabajador que se encuentra en la parte trasera de la unidad recibe las bolsas, las separa y acomoda estratégicamente para que no se caigan.

Aunque el servicio nocturno de recolección de basura es gratuito, algunas personas dan algunas monedas a los tecolotes.

Durante la jornada también se levantan los desechos que se acumulan en tiraderos clandestinos, como el que se ubicó sobre la calle de Laguna de Mayrán, en el que incluso un sillón fue tirado.

Lee también UNAM desarrolla fertilizante con residuos de nopal; busca reducir el uso de agroquímicos

Los trabajadores retiraron toda la basura acumulada, barrieron y subieron el sillón a la unidad para continuar su camino nocturno.

Poco a poco el camión comienza a llenarse, lo que indica que el recorrido está próximo a concluir. Los trabajadores se van al filo de las 21:00 horas. Toda la basura acumulada en los camiones es llevada al día siguiente a la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.

Miguel esperó paciente al camión recolector, así como su lugar en la fila, para tirar su viejo colchón, narró a EL UNIVERSAL. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

David Cano es el chofer de esta ruta. Comentó que la gente está muy contenta con el servicio. “Lo que tratamos de eliminar son los montones de basura en las calles, y que la gente que no puede tirar su basura en las mañanas, lo haga en la tarde. Nada más ahorita se dificulta un poquito por la lluvia, hay mucha gente y muy amable la gente, la verdad. Muy, muy contenta la gente con este servicio”.

Precisó que desde hace 31 años trabaja en el oficio y se siente muy orgulloso. “Mi papá me trajo desde niño y la verdad me encantó, aquí es mi vida. Ahora sí que vivo más aquí que en mi casa, y la verdad es un orgullo trabajar en limpia”.

Víctor Hugo Acosta, subdirector de Recolección de Residuos en la alcaldía Miguel Hidalgo, detalló que están haciendo 18 rutas nocturnas de recolección de basura que cubren 22 colonias en total. Subrayó que en estas colonias, entre las que se encuentran Tlaxpana, Anáhuac, Loma Hermosa, América, Tacuba, Tacubaya, Daniel Garza, Pensil, Granada, han encontrado la mayor presencia de tiraderos clandestinos, y es donde más personas abandonan basura en las esquinas.

Durante la jornada de los t e co l ot es también se levantan los desechos que se acumulan en tiraderos clandestinos. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Lee también Inundación en Los Reyes Ixtacala fue por fallas en cárcamo municipal, dice Conagua; descartan que haya sido nivel del Río de los Remedios

Precisó que, en promedio, cada ruta del tecolote recolecta una tonelada y media de basura al día, es decir, 27 mil kilos en total.

Catalina Cornejo, vecina de la colonia Tlaxpana, indicó que este programa es excelente, y lo único que falta es que más personas se adapten y saquen su basura. “Desgraciadamente no tenemos la cultura de tirar la basura donde debamos, y eso no es culpa de las autoridades, es la iniciativa que debemos de tener cada quien de mantener las calles limpias”.

Ariadna Ruiz, vecina de la Anáhuac, compartió que estas acciones son muy buenas porque hay varios colonos que por la mañana no tienen tiempo para tirar la basura y lo que hacían era dejarla en la calle.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.