La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que una casa en condición precaria se incendió en las inmediaciones de la Central de Abasto.

En redes sociales, la dependencia capitalina indicó que en las calles de Abarrotes y Víveres se originó el incendio.

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“Personal operativo de la SGIRPC labora, en coordinación con Bomberos y personal de la @CedaGeneral para sofocar el incendio”, se indicó.

La SGIRPC precisó que, al momento, no se reportan personas afectadas.

Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que atendieron un incendio de basura y madera en poca cantidad. “Se procedió a extinguir el fuego, sin registrarse incidentes adicionales”.

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