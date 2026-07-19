[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que una casa en condición precaria se incendió en las inmediaciones de la Central de Abasto.
En redes sociales, la dependencia capitalina indicó que en las calles de Abarrotes y Víveres se originó el incendio.
Lee también La glorieta de la Cibeles, embajada de los festejos de España en México; aficionados celebran victoria en el Mundial
“Personal operativo de la SGIRPC labora, en coordinación con Bomberos y personal de la @CedaGeneral para sofocar el incendio”, se indicó.
La SGIRPC precisó que, al momento, no se reportan personas afectadas.
Al respecto, el Heroico Cuerpo de Bomberos detalló que atendieron un incendio de basura y madera en poca cantidad. “Se procedió a extinguir el fuego, sin registrarse incidentes adicionales”.
[Publicidad]
Fiesta del Mundial llena el Zócalo hasta el final; 110 mil aficionados ven el triunfo de España en el FIFA Fan Fest
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
[Publicidad]
Más información
Fútbol
España es campeón del Mundial 2026: Ferran Torres tumbó a Argentina en tiempo extra
Espectáculos
VIDEO: ¿A la mamá de Poncho de Nigris le dan asco sus fans? Se viralizan pruebas
Al día
Ecatepec le entra al rescate: arrancan obras en calles que llevaban años en el olvido
Al día
Recuperan deportivo tomado por alcohol y drogas en Iztapalapa