La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, tras el silbatazo final de este domingo, concluyeron las actividades del FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino, y en las 16 alcaldías, espacio que durante 32 jornadas se consolidó como un punto de encuentro para miles de personas que disfrutaron de la transmisión de los encuentros deportivos, así como de diversas actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar.

Durante la jornada de este domingo para ver la final del Mundial, se registró una afluencia de 110 mil aficionadas y aficionados nacionales e internacionales.

Desde el inicio de actividades del FIFA Fan Fest y en los 18 festivales futboleros en las alcaldías, el pasado 11 de junio, y hasta su cierre este día, se contabilizó una asistencia acumulada cercana a los dos millones de personas, quienes participaron en las distintas transmisiones y actividades realizadas en este espacio público emblemático de la Ciudad de México.

Ambiente en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vigilancia en el Fan Festival con filtros de revisión y para garantizar el ingreso ordenado y evitar el acceso de objetos prohibidos y bebidas alcohólicas; también se realizaron recorridos de prevención y proximidad, así como pruebas amistosas de alcoholemia.

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Aficionados presencian el duelo entre Inglaterra y Argentina en el Zócalo capitalino. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Aunado a ello, oficiales de Tránsito implementaron los desvíos y cortes a la circulación vehicular en las calles aledañas al primer cuadro, para garantizar la correcta movilidad en la zona.

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Durante el despliegue policial, en los alrededores de la avenida Paseo de la Reforma, se detectaron dos camionetas en las que se transportaban latas de cerveza, las cuales fueron decomisadas y destruidas; mientras que en la avenida 20 de noviembre del Centro Histórico, también se decomisaron bebidas alcohólicas.

El desarrollo de las actividades transcurrió de manera ordenada y sin incidentes mayores, gracias al trabajo coordinado de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, que implementaron acciones permanentes de seguridad, movilidad, protección civil, atención médica prehospitalaria, gestión de riesgos, limpieza y servicios urbanos para garantizar una experiencia segura para las y los asistentes.

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Con cantos, porras y escarcha, los hinchas argentinos festejaron el triunfo de su equipo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Asimismo, se mantuvo presencia permanente en los filtros de acceso y en el interior del recinto, realizando labores de supervisión, prevención y orientación, además de implementar acciones para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas tanto en las inmediaciones como dentro de la Plaza de la Constitución.

A lo largo de las 32 jornadas de estos eventos se desplegaron dispositivos interinstitucionales para la atención de la ciudadanía, con la participación de personal de diversas dependencias locales, quienes realizaron labores preventivas, de orientación, monitoreo y respuesta oportuna, contribuyendo al adecuado funcionamiento de las actividades programadas.

De acuerdo a las autoridades locales, la realización del Mundial en la Ciudad de México permitió fortalecer la convivencia comunitaria, promover el uso y disfrute del espacio público y proyectar a la capital del país como un espacio abierto, incluyente y con capacidad para albergar eventos de gran relevancia mundial.

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