Los diputados locales del Congreso de la Ciudad de México realizarán un periodo extraordinario de sesiones los últimos días de julio o los primeros de agosto, adelantó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo.

Durante La Chilanguera de deste domingo, la legisladora detalló que algunos temas que se abordarán en el periodo extraordinario serán la armonización de la reforma al Poder Judicial con lo aprobado recientemente a nivel federal y algunos otros que se vayan sumando.

“Sí, vamos probablemente a tener un periodo extraordinario a finales de julio, principios de agosto. Tenemos algunos temas importantes como armonizar la última reforma del Poder Judicial que hicieron desde lo federal. Lo vamos a platicar con los coordinadores de los grupos parlamentarios y parte del trabajo que les platicaba que hicimos en este receso de la permanente, pues vienen algunas iniciativas de diputadas y diputados, pero ya les estaremos platicando”, indicó.

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Sobre la agenda de su Grupo Parlamentario, expuso que la darán a conocer la última quincena de agosto.

Estaré donde tenga que estar

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Cuestionada sobre si pedirá licencia para buscar alguna candidatura, Xóchitl Bravo refirió que sí tiene aspiraciones y que estará donde tenga que estar.

“Más allá del interés personal que podamos tener cada una y cada uno de nosotros, tenemos que poner por delante que nuestro movimiento siga creciendo, que nuestro movimiento siga siendo vanguardia. Creo que el interés personal se queda chiquito sobre el interés del movimiento de la Ciudad”, expuso.

Y añadió: “Yo estaré donde tenga que estar. Tengo aspiraciones políticas, claro que sí, pero como coordinadora del Grupo Parlamentario es mi responsabilidad seguir generando gobernabilidad y el interés personal dejarlo pues a lo que el movimiento requiera y, como siempre, muy agradecida y muy orgullosa de ser parte de Morena porque acá sí tenemos mecanismos de elección bastante claros y quien decide es es la ciudadanía”.

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