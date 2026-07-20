Culiacán, Sin.- En el municipio de Mazatlán continúan los hechos de violencia, en los que un motociclista fue asesinado, otro fue detenido con un arma de fuego y cargadores y militares, respondieron una agresión armada, sin que hubiera personas heridas o muertas, solo lograron asegurar una mochila con explosivos y tres rifles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del ejército fueron atacados por un grupo armado en la comunidad del Salto, en Mazatlán, por lo que repelieron la agresión, por lo que solicitaron apoyo de un grupo interinstitucional, en el que se utilizó un dron y un helicóptero.

Pese al operativo que se desplegó aéreo y terrestre para los civiles armados que huyeron, no se logró en objetivo, por lo que solo se aseguró tres rifles, 17 cargadores abastecidos y una mochila con explosivos, los cuales se mantiene en resguardo para que una célula militar experta los desactive.

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En la zona turística del puerto, sobre la avenida Camarón-Sábalos, elementos de la Guardia Nacional que mantienen un patrullaje detectaron a un motociclista sin casco de protección, el cual al notar su presencia intento eludirlos acelerando la velocidad.

Al termino de una breve persecución, lograron obligarlo a detenerse, por lo que descubrieron que este llevaba en la cintura una pistola Glock calibre 40, con un cargador abastecido por lo que se procedió a su detención.

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En la calle Río Humaya, de la colonia Tierra y Libertad, de Mazatlán, un ciclista fue interceptado por dos hombres que le dispararon, luego de verlo caer el suelo, estos retornaron y lo remataron, sin que la Policía Municipal lograra ubicar a los responsables.

LL