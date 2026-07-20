Los indicadores económicos durante la Copa de Fútbol FIFA 2026 mostraron que el impacto del evento deportivo sobre México fue “reducido”, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Se pensó que el evento dejaría una derrama económica de 0.5% del PIB, pero se estima que en realidad la cifra fue de 0.1%.

No significó aumentos en el consumo interno, ni más inversiones en infraestructura, ni en el turismo. Aunque el empleo subió en 61 mil puestos.

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Expuso que “al parecer las expectativas que se tenían como beneficio económico para México no se concretaron respecto a lo que se esperaba”.

La estimación oficial fue de una derrama económica de 3 mil millones de dólares durante el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio.

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“No obstante, cálculos de la firma Deloitte señalan que la derrama fue de 2 mil 543 millones de dólares, cifra que es 7% inferior a su propia estimación previa”, añadió el CEESP.

El mundial 2026 rompió un récord de asistencia a una celebración en el Ángel de la Independencia, alcanzando un millón 400 mil aficionados tras la victoria contra Ecuador, el 30 de junio. En 1986, los números alcanzaron el millón de fanáticos. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL.

La firma consultora estimó que los mayores beneficios se reportaron en la Ciudad de México con 548 millones de dólares, Jalisco con 290 millones y Monterrey con 270 millones. En tanto que la gastronomía resaltó con 584 millones de dólares.

Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que solamente 3 de cada 10 establecimientos vieron beneficios.

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El Inegi dio a conocer que el consumo privado e junio tuvo un avance de 0.1% a tasa mensual, porcentaje inferior al 0.4% reportado en el mes.

El CEESP añadió que era evidente para la mayoría de los especialistas que el Mundial traería un efecto en el corto plazo.

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“El pronóstico de los especialistas del sector privado reportado en la última Encuesta de Expectativas del Banco de México prevé una tasa de crecimiento del PIB de 0.90% para el segundo trimestre del año, pero para el tercer trimestre anticipa un avance menor de 0.47% y de 0.55% para el último trimestre”.

Lo anterior implica que el PIB del año tendrá un crecimiento de sólo 1.07%, porcentaje menor en dos centésimas al pronóstico previo.

En torno a los empleos, el CEESP aseguró que en mayo perdió 29 mil 922 empleos formales y en junio se revirtió la tendencia negativa y se generaron 61 mil puestos de trabajo.

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