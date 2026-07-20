El rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay participarán el próximo martes 28 de julio en la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, según anunció este lunes el canciller peruano, Carlos Pareja.

El ministro de Relaciones Exteriores se reunió con Fujimori en la sede de su partido político, Fuerza Popular, para explicarle los actos protocolares que se realizarán entre el 27 y 29 de julio próximos, con ocasión de su juramentación y asunción del cargo de presidenta de la República de Perú para el periodo 2026-2031.

En esa cita, Pareja le informó a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que han confirmado su presencia en los actos oficiales el rey Felipe VI, los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Honduras, Nasry Asfura.

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Así mismo, los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También acudirán a la investidura de Fujimori el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y delegados de Japón, China y Marruecos.

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"Así que vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta (Keiko Fujimori) el día 28 de julio en el Congreso", señaló Pareja a la prensa.

La presidenta electa de Perú visitó el pasado jueves al mandatario interino, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno un día después de haber recibido sus credenciales de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Tras el encuentro, Fujimori admitió que hay "muchas expectativas", así como "muchas decisiones" que tendrá que tomar durante su mandato que asumirá a partir del 28 de julio, al comentar su preocupación respecto a la delincuencia común y a la presencia del fenómeno climatológico de El Niño.

"Nos preocupa la llegada de El Niño y (también) tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", añadió la líder de Fuerza Popular sobre los principales temas de preocupación de los ciudadanos.

Fujimori fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, gracias a un estrecho margen de menos de 50 mil votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

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