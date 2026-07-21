Para su quinta edición, el Festival PAAX GNP tendrá estrenos internacionales, la presencia de más de 100 artistas de primer nivel, obras clásicas y queridas del repertorio, ballet y el regreso de La Orquesta Imposible, en la que cada uno de sus intérpretes es un solista reconocido, en la cima de la técnica y el oficio, además de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

El festival arrancará con la gala ¡Viva la Zarzuela!, en la que participan la soprano Serena Sáenz y el tenor Rolando Villazón. El 24 de julio, la soprano Serena Sáenz y la mezzosoprano Gaëlle Arquez interpretarán la sinfonía Resurrección, de Gustav Mahler. El día 25, el pianista francés Thomas Enhco presenta un recital dedicado a Mozart. El 26 de julio, Carmen, el clásico de Bizet, es revisitado en la versión semiescenificada The Reel Story, la dirección escénica de Bárbara Lluch y un elenco con Gaëlle Arquez, Arturo Chacón y Tommaso Barea al frente.

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El 30 de julio será el turno de la Sinfonía núm 9, Coral, de Beethoven, y, al día siguiente, el estreno mundial de La Reina Roja, de Gabriela Ortiz.

En la parte de danza destaca la presencia de los bailarines del Joffrey Ballet, el coreógrafo Christopher Wheeldon y la bailaora de flamenco María Juncal. El 1 de agosto, el cuatrista Leo Rondón también tiene un estreno mundial: Entreverao llanero.

El festival se llevará a cabo del 23 de julio al 2 de agosto en el Hotel Xcaret Arte en la Riviera Maya.

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