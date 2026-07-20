La primera vez que el cellista estadounidense Jesús Castro-Balbi supo del compositor colombiano Ludsen Martinus fue porque el director Germán Gutiérrez le habló de él. Tiempo después Castro-Balbi interpretó una obra de música de cámara hecha por Martinus. Le pareció, entonces, que tenía enfrente a un excelente compositor. Y al saber su edad —nació en 1999— fue mayor la impresión. “Conversamos y surgió la idea de que me escribiera un concierto para cello y orquesta, el cual sería su primer concierto para cello. En el 25 finalizó la partitura y me la envió. Luego yo platiqué con el director artístico de la Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto, quien se interesó en Martinus, en esta obra y en que yo colaborara con la orquesta”, afirma Castro-Balbi sobre el estreno mundial del Concierto para cello de Martinus, que interpretará el 25 y 26 de julio con la Sinfónica de Minería.

Es una obra dinámica y virtuosa que ofrece mucha interacción entre la parte solista y la orquesta, explica Castro-Balbi: “Cada instrumento tiene su particularidad. Es un concierto con un aspecto rítmico muy interesante. También tiene un aspecto que se inspira no sólo de la música de Colombia, sino que tiene un motivo que me recuerda mucho a las flautas andinas; otro que recuerda algunos ritmos afroperuanos. Es un concierto muy moderno que tiene hasta motivos que evocan las bocinas que se oyen en la calle. Creo que puede tener mucha resonancia en el público”.

El programa, que se llevará a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, también incluye la Obertura, de Grazyna Bacewicz, y la Sinfonía núm. 4, de Chaikovski.

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