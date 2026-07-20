Autoridades federales estadounidenses presionaron a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", para que se entregara, y sugirieron que se podía beneficiar si revelaba información o entregaba a otros miembros del Cártel de Sinaloa, revela este lunes el periodista Keegan Hamilton, del diario Los Angeles Times.

Las versiones sobre cómo ocurrió la captura de Joaquín Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada en un aeropuerto cerca de Nuevo México, el 25 de julio de 2024, tienen aún cabos sueltos.

"El Mayo", quien hoy fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, alega que Guzmán lo "secuestró" para entregarlo a la Justicia estadounidense.

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El hijo de "El Chapo" confirmó la versión cuando se declaró culpable, en Chicago, de los cargos de tráfico de drogas que se le imputan. Señaló, en diciembre pasado, que actuó pensando en que entregar al "Mayo" podría beneficiarlo.

En ese momento, la Justicia estadounidense subrayó que no tuvo que ver con la entrega de "El Mayo" y que no beneficiaría a Guzmán por entregarlo.

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Sin embargo, Hamilton citó a fuentes familiarizadas con la operación, no autorizadas para hablar públicamente, según las cuales, agentes federales estadounidenses estuvieron en contacto con Guzmán López previo a que se entregara y lo presionaron para que lo hiciera.

Los agentes, de acuerdo con esas fuentes, sugirieron al "Chapito" que podía conseguir un acuerdo más favorable si, al entregarse, aportaba pruebas clave o llevaba consigo a otros miembros del cártel. Hamilton subraya que no se discutieron detalles concretos.

"Hubo un esfuerzo muy significativo por llegar hasta el límite de no ordenar ninguna acción, pero dejando claro qué tipo de cosas se valorarían favorablemente", afirmó una de las fuentes al medio estadounidense.

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Según las fuentes, antes de su detención, Guzmán López avisó a los agentes estadounidenses de que llegaría en cualquier momento y les dio a entender que llevaba algo que les gustaría y con lo que pretendía negociar.

Una de las fuentes dijo al Times que esperaban que otro de los hijos de "El Chapo" formara parte de la entrega, pero que no pensaron que sería "El Mayo".

"Joaquín dijo, básicamente: 'Oigan, llegaré pronto. Llevaré algo grande. Ellos entendieron que llevaría a alguien", dijo la fuente.

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En una conferencia de prensa tras la sentencia de "El Mayo", el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., se apegó a lo que dijo Joaquín Guzmán López cuando se declaró culpable: que él orquestó el secuestro porque pensaba que así podría obtener beneficios para él y para su familia.

"Estados Unidos dejó perfectamente claro que no toleramos el secuestro y que no se le reconocería ningún mérito por nada de lo que hiciera en ese sentido", subrayó Nocella Jr.

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El debate sobre la captura de "El Mayo" se intensificó al revelarse que el jet en el que llegaron Zambada y Guzmán a Estados Unidos se exhibe, con autorización del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un museo anexo al pequeño aeropuerto de Nuevo México donde aterrizaron. Un cartel colocado junto al avión, un Beechcraft King Air, dice que las detenciones fueron el resultado de la "Operación Air Kings", en la que agentes del FBI "llevaron a cabo con éxito una operación de detención altamente compleja, secreta y audaz contra dos de los fugitivos más buscados del mundo".

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