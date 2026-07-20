El influencer Andrew Tate y su hermano Tristan lucharán contra su extradición al Reino Unido por cargos de delitos sexuales, afirmó el lunes su abogado, que calificó su reciente detención en Miami como "políticamente motivada".

Las autoridades estadounidenses detuvieron al autoproclamado misógino y a su hermano menor el sábado, justo cuando los fiscales británicos anunciaron nuevos cargos por violación, trata de personas y agresión.

Los hermanos Tate se enfrentan ahora a un total de 59 cargos: 42 contra Andrew y 17 contra Tristan.

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"Por supuesto, nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes. Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron", declaró el abogado Joseph McBride.

"Está políticamente motivada. No hay duda", dijo a los periodistas frente a un tribunal de Miami tras una audiencia sobre el caso.

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McBride señaló que su arresto se produjo días después de que los hermanos viajaran a Washington para reunirse con miembros del Congreso.

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Andrew Tate es uno de los defensores más destacados de la llamada "manósfera", una red de comunidades en línea, centradas en la masculinidad tradicional, el antifeminismo y la superación personal.

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Difunde sus opiniones divisivas, a menudo cargadas de un marcado tono misógino, ante millones de seguidores en redes sociales, incluidos 10.8 millones de seguidores en X.

En Rumania, donde han estado radicados en los últimos años, los Tate se enfrentan a acusaciones de trata de menores, relaciones sexuales con una menor y lavado de dinero.

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En marzo de 2025, el estado de Florida, en Estados Unidos, abrió una investigación penal contra los hermanos. Se desconoce el estado actual de esa investigación.

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