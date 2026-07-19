La detención de Andrew y Tristan Tate volvió a colocarlos en tendencias en redes sociales. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que ambos fueron arrestados en Miami tras una solicitud relacionada con nuevos cargos presentados por la Fiscalía del Reino Unido, que ahora busca su extradición.

Andrew Tate y su hermano Tristan en Miami fueron arrestados en Miami, mientras que Reino Unido solicita su extradición y la razón de su arresto en EU se mantiene en secreto. Foto: AP

El caso suma nuevas acusaciones para los hermanos por violación, tráfico sexual, agresión y delitos vinculados con imágenes indecentes de menores.

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¿Por qué arrestaron a Andrew Tate y Tristan Tate en Miami?

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó que los creadores de contenido fueron detenidos el sábado 18 de julio luego de que la Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentara una nueva serie de cargos en su contra.

De acuerdo con las autoridades británicas, las acusaciones surgieron después de recibir nuevas pruebas proporcionadas por la Policía de Bedfordshire. Los delitos estarían relacionados con cuatro presuntas víctimas adicionales y habrían ocurrido entre 2010 y 2017.

Andrew y Tristan Tate. Foto: Redes sociales

La fiscalía británica confirmó que solicitó formalmente la extradición de ambos hermanos, quienes permanecerán sujetos al procedimiento correspondiente en territorio estadounidense.

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¿De qué acusan a Andrew Tate y Tristan Tate?

Los nuevos cargos amplían el proceso legal que ambos enfrentan desde hace varios años.

En el caso de Andrew Tate, las autoridades británicas le atribuyen siete cargos adicionales de violación, tres por organizar o facilitar el tráfico con fines de explotación sexual, tres de agresión y 19 delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

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Andrew y Tristan Tate. Foto: Redes sociales

Por su parte, Tristan Tate enfrenta un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por presuntamente organizar o facilitar el tráfico sexual.

¿Quién es Andrew Tate y por qué se volvió famoso?

Andrew Tate, cuyo nombre completo es Emory Andrew Tate, nació el 1 de diciembre de 1986 en Washington D. C. y creció en Luton, Inglaterra. Antes de convertirse en creador de contenido tuvo una carrera como peleador profesional de kickboxing.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en 2016 tras su participación en la versión británica de Big Brother, de donde fue expulsado después de que circulara un video en el que aparecía golpeando a una mujer. Posteriormente, ambas personas señalaron que el material correspondía a una práctica consensuada y el caso no derivó en cargos penales.

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Con el paso de los años construyó una amplia audiencia en internet gracias a publicaciones sobre riqueza, emprendimiento, masculinidad y estilo de vida. Sin embargo, también fue objeto de críticas por declaraciones consideradas misóginas, homofóbicas y de incitación al odio.

En 2022, plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y X suspendieron o restringieron sus cuentas por infringir sus políticas sobre contenido.

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¿Quién es Tristan Tate?

Tristan Tate, nacido el 15 de julio de 1988 en Chicago, Illinois, también desarrolló una carrera en el kickboxing antes de incorporarse al contenido digital junto a su hermano.

Su primera aparición pública de gran alcance ocurrió en 2011, cuando participó en el reality británico Shipwrecked: The Island. Más adelante, ambos consolidaron una comunidad en redes sociales mientras enfrentaban cuestionamientos por el contenido de sus publicaciones y opiniones sobre las relaciones personales.

¿Qué antecedentes legales tienen los hermanos Tate?

Los nuevos cargos se suman a la investigación que enfrentan desde diciembre de 2022 en Rumania, donde fueron detenidos junto con otras personas por presuntos delitos relacionados con trata de personas y la conformación de un grupo delictivo.

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Desde entonces han negado todas las acusaciones. Aunque permanecieron bajo medidas judiciales durante parte del proceso, posteriormente obtuvieron modificaciones en las restricciones de movilidad que les permitieron viajar a Estados Unidos.

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