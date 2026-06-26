Renovar el hogar no solo se trata de cambiar un mueble o comprar una nueva pantalla. También implica elegir productos que hagan más cómodo, funcional y disfrutable cada espacio: desde la sala donde se ven partidos, series y películas, hasta la cocina, la recámara y el comedor.

Por eso, Elektra cuenta con distintas opciones para quienes buscan actualizar su casa con tecnología, línea blanca, colchones, muebles y accesorios. Ya sea para mejorar la experiencia de entretenimiento, equipar la cocina, descansar mejor o darle un nuevo estilo a la sala, existen alternativas para diferentes necesidades, espacios y presupuestos.

Renueva tu hogar con Elektra. Foto: iStock

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Entretenimiento para disfrutar más en casa

La sala se ha convertido en uno de los puntos más importantes del hogar. Ahí se disfrutan partidos de futbol, películas, series, videojuegos y contenido en streaming. Por ello, contar con una pantalla de gran formato y buena resolución puede transformar la experiencia diaria.

Entre las opciones disponibles se encuentra la Pantalla UHD LG 75 pulgadas 4K Smart 75UA7500PSA , ideal para quienes buscan una experiencia más inmersiva en salas amplias o reuniones familiares.

También está la Pantalla UHD LG 65 pulgadas 4K Smart 65UA7300PSB , una alternativa de gran tamaño para ver deportes, películas y series con mejor nivel de detalle.

Para quienes desean una pantalla de gran formato, la Pantalla UHD LG 86 pulgadas 4K Smart 86UA7500PSA es una opción pensada para disfrutar contenidos con una sensación más envolvente.

Línea blanca para una cocina más funcional

La cocina es otro de los espacios donde la elección de electrodomésticos puede hacer una gran diferencia. Un refrigerador con buena capacidad, una distribución práctica y un diseño adecuado ayuda a conservar mejor los alimentos y facilita la organización diaria.

El Refrigerador Mabe 19 pies Top Mount RMS510IAMRE0 es una alternativa para quienes necesitan mayor capacidad de almacenamiento en casa. También está el Refrigerador Top Mount Mabe 14 pies cúbicos RME360FGMRE0 , una opción práctica para hogares que buscan funcionalidad en un formato más compacto.

Para quienes prefieren un diseño side by side, el Refrigerador HKPRO 17 pies Side by Side HKRESBS23 ofrece una distribución moderna y espacio para organizar distintos tipos de alimentos.

Además, para facilitar las labores del hogar, la Lavadora Whirlpool 8MWTW2224WJM de 22 kg puede ser una opción útil para familias que requieren lavar cargas grandes de ropa con mayor comodidad.

Elektra cuenta con distintas opciones para quienes buscan actualizar su casa. Foto: iStock

Colchones para descansar mejor

El descanso también forma parte de una casa bien equipada. Elegir un colchón adecuado puede ayudar a mejorar la comodidad durante la noche y hacer que la recámara sea un espacio más agradable.

Entre las opciones disponibles está el Colchón Matrimonial Spring Air Supreme , pensado para quienes buscan renovar su cama matrimonial. Para quienes necesitan una solución más completa, el Set Anniversary Spring Air Queen Size integra colchón y base, lo que facilita actualizar la habitación.

Otra alternativa matrimonial es el Colchón América Kingston Matrimonial , diseñado para quienes desean renovar su descanso con una opción funcional.

Muebles para darle estilo a cada espacio

Los muebles ayudan a definir el ambiente del hogar. Una recámara, una sala o un comedor pueden transformar por completo la forma en que se vive cada espacio, tanto en comodidad como en estilo.

Para la habitación principal, la Recámara King Size Hadar de 5 piezas es una opción para quienes desean renovar la recámara con un conjunto completo.

En el comedor, el Comedor Coloso Niza con 6 sillas puede ser una alternativa para reuniones familiares o comidas del día a día. Para la sala, la Sala Modular Alton gris claro ofrece una distribución práctica para convivir, descansar o ver contenidos en familia.

Una opción para cada necesidad del hogar

Cada hogar tiene necesidades distintas. Algunas familias buscan renovar su sala con una pantalla de gran formato; otras necesitan un refrigerador con más capacidad, una lavadora para cargas grandes, un colchón más cómodo o muebles que aprovechen mejor el espacio.

La ventaja de contar con distintas categorías en un mismo lugar es que resulta más sencillo comparar opciones y elegir los productos que mejor se adapten al estilo de vida de cada persona.

La sala se ha convertido en uno de los puntos más importantes del hogar. Foto: iStock

Ahora Elektra tiene más para tu hogar

Además de ofrecer productos para entretenimiento, línea blanca, descanso y muebles, Elektra cuenta con opciones de financiamiento para facilitar la renovación del hogar. Con Préstamo Elektra las aprobaciones se realizan de manera inmediata por hasta $70,000 pesos.

Porque tener un hogar más cómodo, funcional y equipado es más fácil cuando encuentras distintas opciones en un mismo lugar.

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