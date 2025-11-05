Elektra celebra 75 años de hacer historia junto a las familias mexicanas

El pasado 3 de noviembre, Elektra celebró su 75 aniversario en su corporativo ubicado al sur de la Ciudad de México, el evento reunió a directivos y colaboradores que a lo largo de más de siete décadas se han encargado con esfuerzo y dedicación a continuar con el legado de sus fundadores y de llevar los productos de la cadena minorista a miles de casas mexicanas.

Fundada en 1950, Elektra surgió con un propósito claro: acercar productos y soluciones financieras a las familias mexicanas que más lo necesitaban. Setenta y cinco años después, esa misión se mantiene viva en más de mil 300 tiendas en todo el país, con una operación sustentada en la confianza, la cercanía y el servicio a la comunidad.

A través de una emotiva recopilación de los inicios de la tienda, los asistentes repasaron cada una de las épocas donde Elektra ha forjado el patrimonio de muchas familias y gracias a su visión, ha mantenido el éxito.

Elektra celebra 75 años de hacer historia

Durante el evento, Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, destacó el papel de Elektra en la transformación económica y social del país, al ofrecer soluciones accesibles que han permitido a millones de personas mejorar su calidad de vida.

Salinas Pliego recapituló los momentos clave en la historia de la cadena de tiendas. Foto: Berenice Fregoso - El Universal

“Mi abuelo estuvo 30 años al frente de Salinas y Rocha y me enseñó que el cliente era lo más importante, que tenía que estar enfrente y al centro de todos nuestros esfuerzos”, recordó Ricardo Salinas Pliego durante su mensaje. “Son 75 años de momentos felices. La gente viene con nosotros porque les damos momentos felices.”

Elektra vive su presente mirando al futuro

A lo largo de años de innovación la empresa pasó de un modelo centrado en las ventas físicas, a un ecosistema digital que logró transformar su operación y establecer una conexión más cercana los clientes a través de sus dispositivos móviles.

Su catálogo en línea con más de 270,000 productos amplía la oferta tradicional hacia nuevas categorías, como moda, belleza, calzado y juguetes, mientras la App y las tiendas físicas integran comercio, préstamo, servicios y tecnología para seguir generando prosperidad incluyente y mejorar la vida de sus clientes.

Salinas Pliego durante su discurso reafirmó los valores de Grupo Salinas. Foto: Berenice Fregoso - El Universal

Ante ello, el empresario hizo un llamado a Grupo Salinas y pidió mantener una postura firme para mantener los principios fundamentales de la compañía:

“Primero los clientes: nos debemos a nuestro público y a los momentos felices que les brindamos. Segundo, mantenernos firmes en nuestros valores, porque ellos nos dan certeza sobre lo que está bien y lo que está mal. Creemos en la vida y en la propiedad; lo que trabajaste es tuyo, no de nadie más. Y tercero, creemos en la libertad, en la innovación y la competencia que nos permiten prosperar. Esas tres cosas son nuestras anclas”, enfatizó.

Finalmente, el consejo directivo subió al escenario junto a Ricardo Salinas Pliego para hacer el tradicional corte de pastel junto a Nadia y Raúl Sandoval, quienes al son del mariachi interpretaron “Las Mañanitas".

Salinas Pliego reconoció el legado de la cadena minorista de Grupo Salinas. Foto: Berenice Fregoso - El Universal

