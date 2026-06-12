Este Pride 2026, la moda se inspira en un movimiento que por muchos años ha luchado por la inclusión: las comunidades LGBT+. Más que una colección de prendas, los lanzamientos de la temporada son una expresión de identidad.

En pleno mes conmemorativo, Calvin Klein presenta su nueva colección de prendas interiores y camisetas con referencias claras: colores vibrantes y degradados dinámicos. Sigue leyendo para conocer los detalles.

¿Qué incluye la colección de Calvin Klein por el Pride 2026?

La nueva campaña de Calvin Klein proyecta la visión de tres artistas: Deon Hinton, Sam Salter y Jordan Rand. Cada pieza refleja su interpretación del Pride, siendo un medio de autoexpresión y de un estilo audaz.

Se compone de undies de algodón transpirable con bandas de logotipo en colores llamativos como el amarillo, rosa, verde y azul, sobre una base monocromática o negra. Estas prendas interiores mantienen el estilo clásico de Calvin Klein, aunque con ese toque vibrante.

Boxers azules de Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein

La colección también presenta playeras con gráficos multicolor, emulando los colores de la bandera del Orgullo LGBT+. Sus siluetas son básicas, lo que permite combinarlas con otras prendas de la marca para un estilo cómodo o uno más producido.

Hay estilos tanto para hombres como para mujeres: sujetadores sin costuras, boxers, calzoncillos de cintura baja o alta. Y para completar el look, gorras en tonos blanco y negro con bordados arcoíris.

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De acuerdo con la marca de moda, la colección plasma la interpretación de Hinton a través de contenido íntimo capturado por él mismo, de Salter mediante movimientos expresivos y de Rand a través de un liberador recorrido en motocicleta por la Ciudad de Nueva York.

La colección Pride de Calvin Klein presenta prendas con colores del arcoíris. Foto: Instagram @calvinklein

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¿Dónde comprar la colección Pride 2026 de Calvin Klein?

La colección Pride de Calvin Klein ya se encuentra a la venta en México; es posible comprar los undies por paquete o individual. Sus precios van desde los $369 a los $1,445.

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Mientras que las playeras y los accesorios se venden por precios desde los $799 a los $1,299. Actualmente, la colección tiene descuentos especiales en su sitio web.

Durante el Pride 2026, Calvin Klein demuestra que vestir también es un acto para visibilizar a las comunidades LGBT+, honrando su diversidad y sus múltiples expresiones creativas. ¿Cuál fue tu pieza favorita?

La ropa interior presenta bandas de logotipo Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein

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