De última | 12-06-26 | 11:44 | Actualizada | 12-06-26 | 11:44 |

Este , la moda se inspira en un movimiento que por muchos años ha luchado por la inclusión: las comunidades LGBT+. Más que una colección de prendas, los lanzamientos de la temporada son una expresión de identidad.

En pleno mes conmemorativo, Calvin Klein presenta su nueva colección de prendas interiores y camisetas con referencias claras: colores vibrantes y degradados dinámicos. Sigue leyendo para conocer los detalles.

¿Qué incluye la colección de Calvin Klein por el Pride 2026?

La nueva campaña de proyecta la visión de tres artistas: Deon Hinton, Sam Salter y Jordan Rand. Cada pieza refleja su interpretación del Pride, siendo un medio de autoexpresión y de un estilo audaz.

Se compone de undies de algodón transpirable con bandas de logotipo en colores llamativos como el amarillo, rosa, verde y azul, sobre una base monocromática o negra. Estas prendas interiores mantienen el estilo clásico de Calvin Klein, aunque con ese toque vibrante.

Boxers azules de Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein
Boxers azules de Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein

La colección también presenta playeras con gráficos multicolor, emulando los colores de la bandera del Orgullo LGBT+. Sus siluetas son básicas, lo que permite combinarlas con otras prendas de la marca para un estilo cómodo o uno más producido.

Hay estilos tanto para hombres como para mujeres: sujetadores sin costuras, boxers, calzoncillos de cintura baja o alta. Y para completar el look, gorras en tonos blanco y negro con bordados arcoíris.

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De acuerdo con la marca de , la colección plasma la interpretación de Hinton a través de contenido íntimo capturado por él mismo, de Salter mediante movimientos expresivos y de Rand a través de un liberador recorrido en motocicleta por la Ciudad de Nueva York.

La colección Pride de Calvin Klein presenta prendas con colores del arcoíris. Foto: Instagram @calvinklein
La colección Pride de Calvin Klein presenta prendas con colores del arcoíris. Foto: Instagram @calvinklein

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¿Dónde comprar la colección Pride 2026 de Calvin Klein?

La colección Pride de Calvin Klein ya se encuentra a la venta en México; es posible comprar los undies por paquete o individual. Sus precios van desde los $369 a los $1,445.

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Mientras que las playeras y los accesorios se venden por precios desde los $799 a los $1,299. Actualmente, la colección tiene descuentos especiales en su sitio web.

Durante el Pride 2026, Calvin Klein demuestra que vestir también es un acto para visibilizar a las comunidades , honrando su diversidad y sus múltiples expresiones creativas. ¿Cuál fue tu pieza favorita?

La ropa interior presenta bandas de logotipo Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein
La ropa interior presenta bandas de logotipo Calvin Klein. Foto: Instagram @calvinklein

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