Converse ha presentado su nueva colección y campaña rumbo a la Marcha del Orgullo LGBTIQ. La propuesta está inspirada en el origen artesanal de la bandera Pride, y con ella se interpretan los diseños de sus tenis más populares, pero con un estilo sumamente creativo.

Con el nombre “Siempre orgullosos de ser”, este lanzamiento homenajea y celebra la pertenencia al movimiento. Hoy en De Última te presentamos todos los modelos y sus precios.

¿Cuál es la inspiración detrás de esta colección de Converse?

De acuerdo con la marca, el objetivo de su nueva colección es “celebrar la existencia, la resistencia y el espíritu que ha impulsado a la comunidad LGBTQIA+ generación tras generación”.

Y precisamente, lo que motivó a la firma fue el origen artesanal de la bandera emblemática del Pride, creada por el artista y activista Gilbert Baker.

Según explica Converse, dicho activista utilizó su arte como “una herramienta de transformación social positiva” que se hizo a mano para convertirse en un símbolo de libertad, esperanza y visibilidad. Y eso mismo se refleja en los diseños de los tenis.

La inspiración de la colección “Siempre orgullosos de ser" proviene de la bandera original del orgullo LGBTQ+. Foto: Converse

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¿Cómo es la colección de Converse por el Pride?

Además de la Bandera del Orgullo, Converse también plasmó en la colección su perspectiva hacia el movimiento, buscando “mirar hacia adelante desde el amor, la inclusión y la autoexpresión”.

Por lo anterior, esta selección de tenis es una reinterpretación de sus modelos más característicos, en la que participaron diseñadores LGBTQIA+ y artesanos.

Si te interesan, presta atención porque en total son tres tipos de calzado:

Chuck 70 Hi

Chuck Taylor All Star Hi

Chuck Taylor All Star Ox

Cada uno incorporará detalles inspirados en la bandera Pride original y, a su vez, éstos enfatizan su elaboración hecha a mano, con elementos como:

Costuras multicolor.

Uppers de canvas lavado.

Ojillos bordados.

Detalles inclusivos en el heel strip, license plate y Chuck Patch.

Suela traslúcida con arcoíris.

Y como dato extra, los tenis incluyen slogans positivos y aplicaciones gráficas inspiradas en parches y banderas DIY.

La colección “Siempre orgullosos de ser" fue en colaboración con personas que pertecen al LGBTQIA+. Foto: Converse

¿Cuánto cuesta la colección Pride 2026 de Converse?

La colección “Siempre orgullosos de ser” de Converse estará disponible a partir del 26 de mayo en su página web, y el 28 de mayo llegará a tiendas físicas.

Los precios van desde los $1,899 hasta los $2,399, y debes considerar los gastos de envío si decides comprarlos vía online. Y para que lo tengas en cuenta, las tallas van desde el 22 al 10.5.

Con esta colección, la firma de tenis refuerza su mensaje de inclusión y apoyo hacia la comunidad LGBTQIA+.

La suela de todos los tenis de Converse es color arcoíris. Foto: Converse

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