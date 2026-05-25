El pasado 20 de mayo, Estudios Maravilla se transformó en un punto de encuentro para diseñadores, creadores de contenido, tecnología y moda mexicana. Así se vivió Tecnomoda México 2026 presentado por Tiendanube, una primera edición que apostó por juntar dos mundos que hoy ya no pueden ir separados: las pasarelas y el comercio digital.

Moda y Tecnología en un mismo lugar. Foto: Cortesía Tiendanube

Más de 600 personas asistieron al evento, donde además de desfiles también hubo exhibiciones, experiencias y conversaciones sobre cómo las marcas mexicanas están construyendo comunidad más allá de Instagram.

Mancandy abrió la noche con una colección intensa y caótica

El primer desfile estuvo a cargo de Mancandy, que presentó Bladed Heart, una colección llena de contrastes, estructuras intervenidas y siluetas que parecían estar en constante transformación.

La propuesta se alejó completamente del minimalismo silencioso que sigue dominando muchas tendencias actuales. Aquí hubo cut-outs, proporciones exageradas, prendas deconstruidas y mucho dramatismo visual.

El corazón apareció constantemente como símbolo dentro de la colección, pero no desde lo romántico. Más bien como algo emocional, vulnerable y hasta agresivo.

MANCANDY presentó "Bladed heart". Foto: Cortesía Tiendanube

Yakampot llevó la artesanía mexicana al centro de la conversación

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue el desfile de Yakampot, firma que presentó una colección inspirada en su propio espacio creativo en San Miguel Chapultepec.

Vestidos fluidos, capas ligeras, textiles naturales y bordados delicados dominaron la pasarela. Entre los detalles más interesantes estuvo el ginkgo bordado en distintas piezas, un elemento que la marca utilizó como referencia al paso del tiempo y la permanencia.

El patrimonio textil como lenguaje universal. Foto: Cortesía Tiendanube

La colección mantuvo esa estética relajada y artesanal que caracteriza a Yakampot, pero con siluetas mucho más suaves y fáciles de adaptar al día a día.

Además, el desfile ocurrió justo después de la presentación de Lumi, la nueva inteligencia artificial de Tiendanube, creando uno de los contrastes más interesantes de la noche: artesanía y tecnología compartiendo el mismo escenario.

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Mexico is the Shit cerró la noche con referencias mundialistas

El cierre estuvo a cargo de Mexico is the Shit junto a Corona, en una colección inspirada en la energía alrededor del Mundial 2026. La propuesta mezcló fútbol, streetwear y cultura pop mexicana en distintas líneas pensadas para varios momentos: desde piezas relajadas para el día a día hasta prendas con una estética mucho más deportiva.

Hubo jerseys reinterpretados, chamarras oversized, gráficos con referencias nacionales y una vibra que conectaba más con el lifestyle actual que con el típico merch futbolero.

Mexico is the Shit x Corona. Foto: Cortesía Tiendanube

Moda mexicana, pero pensando en digital

Además de los desfiles principales, Tecnomoda también reunió marcas como Pink Magnolia, Alexia Ulibarri, Caballería y otras firmas mexicanas que formaron parte de la exhibición del evento.

Más que funcionar únicamente como una plataforma de moda, Tecnomoda dejó ver cómo muchas marcas mexicanas ya están pensando sus colecciones desde otro lugar: no solo para la pasarela, también para redes sociales, comunidad y venta digital.

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