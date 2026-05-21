La casa de moda francesa Louis Vuitton fusionó volantes, cuero y el arte gráfico pop de Keith Haring (1958-1990) para su colección Crucero 2027, que presentó el miércoles 20 de mayo en la noche en un desfile repleto de celebridades en un museo de Nueva York: The Frick Collection.

Bajo la mirada de Anne Hathaway, Cate Blanchett y Zendaya, el director artístico de la línea femenina de LV, Nicolas Ghesquière, reveló una colección basada en contrastes y estallidos de color.

La actriz Anne Hathaway en el desfile Crucero 2027 de Louis Vuitton. Foto: AFP

Así es la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton

Chaquetas de cuero estructuradas se combinaron con cuellos Médici mullidos. Los conjuntos exhibidos estaban salpicados de los colores naranja, rosa y verde, tan propios del movimiento Pop Art, al tiempo que daban paso al morado oscuro, el rosa empolvado y el verde azulado.

El color es protagonista de la nueva colección de Louis Vuitton. Foto: AFP

En tacones o zapatillas, las modelos llevaban calzado metalizado, con sus piernas a la vista gracias a shorts tipo bóxer, pantalones cortos de ciclista o trajes de bermuda a la medida.

Guantes de boxeo: ¿el nuevo accesorio en tendencia? Foto: AFP

Sombreros —tipo pescador o sin ala— coronaban los atuendos. Si no, el cabello de las modelos estaba suelto y marcado con las mechas horizontales popularizadas por la patinadora artística Alysa Liu, la nueva embajadora de la marca.

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Moda y arte en Nueva York

El desfile se llevó a cabo en The Frick Collection, lo que supuso la primera vez que ese museo alberga un evento de moda desde su renovación el año pasado.

Antigua mansión de un magnate del acero, la pinacoteca goza de una impresionante colección de pintura europea y obras de arte que se remontan al Renacimiento. Las modelos desfilaron por la pasarela bajo arcos y famosas piezas de arte.

En medio de arte, Louis Vuitton exhibe su colección Crucero 2027. Foto: AFP

"Dentro de las atemporales salas de The Frick Collection, la belleza y el arte trascienden el tiempo en un diálogo silencioso", publicó LV en Instagram, al tiempo que la marca y el museo anunciaban una asociación de mecenazgo de tres años.

Louis Vuitton financiará tres grandes exposiciones temporales y organizará veladas gratuitas para visitantes fuera del horario habitual en el museo, el primer viernes de cada mes durante un año.

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