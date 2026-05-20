Jungkook volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más poderosos de la moda y la cultura pop actual. El integrante de BTS presentó oficialmente “Jung Kook for Calvin Klein”, su primera colaboración de moda junto a Calvin Klein, donde mezcla su estilo personal con algunos de los códigos más icónicos de la firma estadounidense.

La cápsula de edición limitada llega después de varios años de colaboración entre el cantante y la marca, relación que convirtió a Jungkook en uno de los embajadores globales más exitosos de Calvin Klein gracias al impacto viral de sus campañas de underwear y denim.

Jung Kook for Calvin Klein. Foto: Cortesía Calvin Klein

Así es la colección de Jungkook para Calvin Klein

La colección incluye 20 piezas para hombre y mujer inspiradas en el universo biker y en la estética relajada que ha caracterizado el estilo reciente del cantante.

Entre las prendas destacan chamarras trucker noventeras, jeans straight y low-rise baggy, sudaderas oversized, camisetas gráficas y una chamarra racer con referencias al motociclismo.

El denim juega un papel importante dentro de la cápsula, especialmente gracias a los acabados distressed y lavados vintage que aportan una vibra mucho más rebelde y desgastada.

Además, varias piezas incorporan detalles personales inspirados en Jungkook, como gráficos especiales, bordados ocultos, etiquetas tejidas personalizadas y branding exclusivo diseñado específicamente para esta colaboración.

Esta es su primera colaboración en moda. Foto: Cortesía Calvin Klein

La pasión de Jungkook por las motocicletas inspira toda la campaña

Uno de los elementos centrales de la colección es la influencia biker, algo que conecta directamente con la pasión que Jungkook ha mostrado por las motocicletas durante los últimos años.

La campaña fue fotografiada y dirigida por Alasdair McLellan y presenta al cantante en una narrativa cinematográfica inspirada en la libertad del camino abierto, mezclando moda, música y una estética mucho más rebelde.

De acuerdo con la marca, la idea era reinterpretar los esenciales clásicos de Calvin Klein desde una visión más personal y auténtica del artista.

Una capsula de edición limitada. Foto: Cortesía Calvin Klein

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Jungkook y Calvin Klein: una alianza que domina la moda y el internet

Desde que Jungkook fue nombrado embajador global de Calvin Klein en 2023, cada una de sus campañas logró convertirse en tendencia mundial.

Sus fotografías en denim y underwear ayudaron a conectar a la firma con nuevas generaciones y consolidaron al cantante como uno de los rostros más importantes dentro de la moda masculina actual.

Ahora, con esta cápsula, la relación evoluciona hacia una colaboración mucho más creativa y personal, donde Jungkook participa directamente en la reinterpretación de los clásicos de la marca.

Una cápsula que cuenta con 20 piezas. Foto: Cortesía Calvin Klein

¿Cuándo sale la colección de Jungkook x Calvin Klein?

“Jung Kook for Calvin Klein” está disponible desde el 19 de mayo de 2026 en calvinklein.mx y llegará a tiendas seleccionadas de la firma desde el 20 de mayo. Los precios van desde los 29 hasta los 699 dólares, dependiendo de la pieza.

Además, Calvin Klein también lanzará pop-ups especiales inspirados en la colección en ciudades como Los Ángeles, Singapur, Shanghái y Sídney, donde los fans podrán acceder a pósters coleccionables y experiencias especiales relacionadas con la campaña.

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