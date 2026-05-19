IAB Conecta 2026: IA, retail media y creator economy marcarán el rumbo del marketing digital

La industria del marketing y la publicidad digital en México se prepara para una nueva edición de IAB Conecta 2026, el encuentro que reunirá a líderes, marcas, agencias y plataformas tecnológicas para discutir las tendencias que están redefiniendo el ecosistema digital.

El evento, organizado por IAB México, se llevará a cabo el próximo 21 de mayo en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México, bajo el concepto “The future is human”, una visión que busca poner al centro el papel de las personas en una industria cada vez más impulsada por la inteligencia artificial y la automatización.

Durante más de 20 años, IAB Conecta se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para la conversación sobre publicidad, medios, innovación y transformación digital en México. La edición 2026 pondrá especial atención en temas como inteligencia artificial, retail media, creator economy, branded content, programmatic advertising, medición crossmedia y evolución del video digital.

Foto: cortesía

La agenda contempla conferencias, paneles y sesiones simultáneas con expertos nacionales e internacionales, además de representantes de compañías globales vinculadas al entretenimiento, tecnología, banca, consumo y comercio digital. Entre las empresas participantes destacan Netflix, Walmart Connect, Mercado Pago, Samsung Ads, BBVA México y Heineken.

Uno de los ejes principales del encuentro será analizar cómo la industria puede integrar herramientas de inteligencia artificial sin perder de vista la creatividad, la empatía y la conexión humana como factores clave para construir marcas relevantes.

Lee también: Publicidad encubierta bombardea a menores; detectan alta promoción de productos no saludables

Además del contenido académico y estratégico, IAB Conecta 2026 funcionará como un espacio de networking entre anunciantes, agencias, plataformas, publishers y líderes de negocio que buscan entender hacia dónde evolucionará la industria en un contexto marcado por la transformación digital y eventos globales como la Copa Mundial de Futbol 2026.

La plataforma también incluirá actividades relacionadas con innovación, educación y reconocimiento a las mejores campañas digitales mediante los Premios IAB Mixx 2026.

Más información sobre agenda, speakers y boletos puede consultarse en IAB Conecta 2026.