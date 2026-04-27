En un monitoreo de un mes a siete perfiles ficticios de niñas, niños y adolescentes (NNA), el 98.8% de los 1,076 contenidos registrados en plataformas digitales correspondió a publicidad, reveló el estudio “La publicidad que ven y consumen las infancias y adolescencias en redes sociales y las implicaciones de su consumo”, elaborado por las organizaciones civiles Cultivando Género en colaboración con El Poder del Consumidor.

El análisis, realizado en el contexto del Día de la Niña y el Niño, simuló la actividad de usuarios de entre 4 y 16 años en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest y Roblox. Durante al menos tres sesiones diarias por perfil, los algoritmos generaron contenidos altamente personalizados a partir de gustos, hábitos y patrones de navegación, lo que derivó en una exposición casi total a mensajes comerciales.

Los resultados evidencian que la publicidad dirigida a NNA se basa en la vigilancia constante de su comportamiento digital para identificar características individuales y explotar vulnerabilidades, influyendo directamente en sus decisiones de consumo.

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Entre los hallazgos, se detectó que las niñas son expuestas desde edades tempranas a contenidos que refuerzan inseguridades sobre su imagen, mediante la promoción de productos de moda y cuidado personal. En contraste, a los niños con interés en videojuegos se les intensifica la publicidad de este tipo de contenidos, lo que puede incentivar patrones de consumo compulsivo.

El estudio advierte que gran parte de esta publicidad pasa desapercibida al integrarse en contenidos de entretenimiento o presentarse como recomendaciones de influencers, quienes promocionan productos —incluso no aptos para menores, como alcohol o tabaco— sin que sea evidente el carácter comercial del mensaje.

El estudio advierte que esta estrategia incrementa la efectividad persuasiva de la publicidad y reduce la capacidad crítica de las audiencias jóvenes, que aún se encuentran en desarrollo cognitivo y emocional.

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“Niñas y niños menores de 13 años están presentes en redes sociales, navegan y consumen publicidad que genera en ellas y ellos una aspiración y un deseo; frente a esta exposición, ¿cómo estamos dando herramientas a niñas, niños y adolescentes para identificar la publicidad en redes sociales? Y por otro lado, ¿cómo exigimos que las redes sociales no usen los datos de niñas, niños y adolescentes para mostrarles publicidad?”, cuestionó Angie Contreras, integrante de Cultivando Género.

Asimismo, se identificó una alta promoción de productos no saludables, como alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, mediante estrategias que apelan a emociones, aspiraciones sociales y presión de grupo, lo que puede incidir en problemas de salud pública como el sobrepeso y la obesidad infantil.

El informe también advierte que, pese a restricciones formales, las plataformas continúan alcanzando a menores mediante segmentación indirecta basada en datos de comportamiento, lo que mantiene vigente la exposición a publicidad personalizada.

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A nivel internacional, el documento refiere que en Estados Unidos se han presentado demandas contra plataformas digitales por su presunta contribución a una crisis de salud mental en jóvenes, al emplear algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso y generar adicción.

En este contexto, Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, advirtió que estos casos sientan precedentes sobre los riesgos de la falta de regulación. “Es un ejemplo de lo que puede suceder si estas plataformas no son reguladas. Países como Australia ya avanzan hacia normas más estrictas sobre el acceso y uso de estos espacios para niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Ante este panorama, las organizaciones civiles hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor e implementar medidas que limiten la recopilación de datos, la segmentación publicitaria y el uso de algoritmos que explotan las vulnerabilidades de este sector.

Subrayaron que garantizar el interés superior de la niñez implica establecer límites claros a la publicidad dirigida a menores y frenar prácticas que, bajo esquemas digitales, operan de forma encubierta pero altamente efectiva.

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