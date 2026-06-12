Doña Vicky, madre buscadora e integrante del Colectivo Manos Buscadoras, le pide a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dejar que las autoridades se distraigan con la investigación acerca del presunto apoyo recibido con el fin de ir a la Ciudad de México.

A través de X, le ofreció a la mandataria federal una explicación. "Yo le digo. Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: Con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día".

Reafirmó a la Fiscalía General de la República (FGR) que "en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se ponga a investigar cómo se fueron nuestros hijos".

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El pasado 10 de junio, diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de, al menos 10 entidades marcharon en Calzada de Tlalpan con destino al Estadio Ciudad de México para visibilizar esta causa, pero en la última milla autoridades del gobierno capitalino, como el secretario César Cravioto, y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bloquearon el paso.

Durante la conferencia de prensa mañanera de Sheinbaum del 11 de junio, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó que esta dependencia, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejectiva de Atención a Víctimas, acompañó a los manifestantes.

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"Las (madres) buscadoras y los colectivos (de búsqueda) han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia de algunas personas provenientes de Jalisco, que recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información y determinar si hubo intención ajena de la legítima exigencia de las familias", declaró Rodríguez.

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ONGs y colectivos piden cesar estigmatización

Asociaciones civiles y colectivos de búsqueda como Data Cívica y Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco se pronunciaron ante la "criminalización" de familias buscadoras por la policía de la Ciudad de México.

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En un comunicado conjunto, calificaron el bloqueo en Calzada de Tlalpan no como incidentes aislados, más bien como "un patrón coordinado de obstaculización del derecho a la manifestación en un momento de máxima visibilidad internacional para México".

"Insinuar, desde la más alta autoridad, que una movilización de familias buscadoras pudo ser orquestada con fines distintos a los que ellas mismas declaran, constituye un acto de estigmatización pública", expresaron.

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Debido a lo anterior, exigen al gobierno mexicano:

Cesar declaraciones estigmatizantes

Desistir de dicha investigación

Garantizar el derecho a la protesta

Aclarar la detención del colectivo de Ayotzinapa, Guerrero

Garantizar la seguridad de las y los familiares de personas desaparecidas por posibles represalias

Responder de modo sustantivo a las demandas de búsqueda y localización de las más de 130 mil desaparecidos en el país

"La soberanía y grandeza de un Estado no se miden por la capacidad de organizar un Mundial, sino por su capacidad de garantizar justicia y su voluntad para responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos", concluyeron.

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