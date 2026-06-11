Al menos siete fotógrafas y periodistas, dos hombres y cinco mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante las manifestaciones alrededor del Estadio Ciudad de México, donde arrancó la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

La reportera de EL UNIVERSAL Arantxa Meave denunció que fue víctima de agresión mientras hacía su labor periodística, al ser gaseada y golpeada por elementos de la policía capitalina, lo cual le causó dolor e inflamación en el cuerpo. Además, observó cómo una compañera de Canal Once igual fue gaseada y empujada.

Axel Hernández y Ambar Ruiz detenidos arbitrariamente

A través de redes sociales, el medio de comunicación Desinformémonos, denunció que su colaborador Axel Hernández Mejía y la reportera independiente Ambar Ruiz Campuzano habían sido arrestados por policías de la Ciudad de México en Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Gran Sur, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

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Ambos fueron liberados más tarde y, en un video, explicaron que estaban caminando cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo con el fin de buscar explosivos entre sus pertenencias, los cuales no encontraron. "No nos dejaron ir, preguntamos porqué pero no respondían. Un superior llegó y nos dijo que por pegar propaganda nos iban a remitir al juez cívico; nosotros no estabamos pegando nada".

Luego, Hernández Mejía y Ruiz Campuzano fueron esposados y subidos a un patrulla para llevarlos a la Coordinación Territorial 1 y 2 de Álvaro Obregón. Más adelante, los dejaron bajar de este vehículo "porque tenían un problema con las manifestaciones del Mundial. Nos liberaron, estamos bien, gracias a todos por la presión mediática", concluyeron.

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Por otro lado, la SSC, a cargo de Pablo Vázquez, informó en X que policías se dieron cuenta de que los dos periodistas llevaban bolsas "en las que posiblemente portaban objetos aptos para agredir, por lo que para descartar un probable hecho delictivo les realizaron una revisión preventiva".

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Además, dicha dependencia aseguró que tras comprobar que no llevaban algún objeto que pusiera en peligro a la gente, "debajo de una cámara del C5 se les permitió que siguieran su paso".

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Los periodistas Axel Hernández y Ambar Ruiz denunciaron ser detenidos de manera arbitraria en las afueras de Gran Sur. "Solicitamos información sobre la razón de nuestra detención y sobre el protocolo que estaban siguiendo, pero no nos dieron respuesta", mencionaron. pic.twitter.com/RXbMJcN9R3 — Desinformémonos (@Desinformemonos) June 11, 2026

Encapsulan a Priscila Zaira Saavedra Espinosa y Valeria Abigail Rodríguez Escalera

La segunda agresión ocurrió contra dos mujeres de nombre Priscila Zaira Saavedra Espinosa y Valeria Abigail Rodríguez Escalera en las inmediaciones del ex Estadio Azteca, quienes fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la grabación, compartida mediante redes sociales, se observa a un policía quitarle a una de ellas una cámara fotográfica. Cuando la persona que graba grita "¡Déjenla!", otra policía le avienta una botella de agua.

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Agresión verbal contra estudiante de periodismo

El tercer ataque pasó en contra del estudiante de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ricardo González, y la reportera de Paso Libre Noticias, Diana Gómez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gómez, quien padece baja visión, contó que estaba en una marcha de estudiantes universitarios en Avenida Santa Úrsula, cuando una elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le preguntó que qué estaba grabando, le contestó que era periodista y le dijo "me vale madre, vete".

Cuenta que a Gómez le arrebataron su teléfono celular y lo aplastaron con una clase de cubeta de cemento, empleada con la finalidad de apartar lugares de estacionamiento, lo cual causó daños en el dispositivo móvil.

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"(Los policías) venían con una actitud muy beligerante. Escuchamos muchas expresiones de provocación. De plano me dijeron 'vete o te va a pasar algo'. ¿Por qué la policía resguarda tanto en esta fecha pero no en otras para la ciudadanía? Vemos que a estudiantes y madres buscadoras los reprime con exceso de fuerza, pero los criminales se les escapan", cuestionó.

Finalmente, aprovechó para reflexionar acerca de los derechos de las personas con discapacidad, como a la movilidad y a la libre manifestación. Al momento, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni Vázquez han aclarado estos hechos.

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El pasado 9 de junio, la asociación civil Artículo 19 activó la Red Rompe el Miedo en la capital del país, Jalisco y Nuevo León, sedes mundialistas, dedicada a monitorear la cobertura periodística de dicho evento deportivo y las manifestaciones, y los ataques contra la prensa.

Cabe decir que la presunto arresto de los periodistas Axel Hernández Mejía y Ambar Ruiz Campuzano, quienes forman parte de la cobertura Reta al Mundial, fue documentado por parte de la Red bajo la clasificación de "Detención arbitraria".

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dft/bmc