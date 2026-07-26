En apenas unas semanas, el Cockroach Janta Party (CJP), popularizado también como el movimiento "Cucarachas", pasó de ser una sátira en redes sociales a convertirse en una de las expresiones de protesta juvenil más visibles en la India.

Entre sus acciones más destacadas se encuentran marchas hacia el Parlamento, huelgas de hambre, pronunciamientos de universidades y una presión sobre el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, la cuál terminó con su dimisión.

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¿Qué es el movimiento "Cucarachas"?

A pesar de su nombre, el CJP no opera como un partido político, más bien se trata de un movimiento social impulsado principalmente por personas jóvenes. Nació en redes sociales tras una polémica registrada en la India y que rápidamente se consolidó como una forma de protesta ciudadana.

De acuerdo con la BBC, el nombre de la protesta proviene de una frase atribuida al presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quién durante una audiencia celebrada en mayo comparó a algunos jóvenes desempleados o activistas con "cucarachas" y "parásitos".

Los manifestantes de este movimiento político liderado por jóvenes se congregaron para la marcha tras la retirada forzosa y hospitalización del activista y educador Sonam Wangchuk por parte de la policía, debido a problemas de salud derivados de una huelga de hambre de tres semanas. Foto: EFE

En consecuencia, la declaración generó una fuerte reacción en plataformas digitales y, posteriormente, los manifestantes adoptaron el término como símbolo de protesta y de rechazo hacia el poder judicial y político.

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¿Cuáles son las demandas del CJP?

La principal exigencia del movimiento era la renuncia del exministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quién responsabilizaron políticamente por las presuntas filtraciones e irregularidades detectadas en diversos exámenes oficiales.

Entre los casos más señalados se encuentra el NEET-UG, el examen nacional de ingreso a las carreras de medicina y uno de los procesos de selección más competitivos del país.

Activistas estudiantiles participan en una protesta del movimiento Cockroach Janata Party (CJP) para exigir reformas al sistema educativo, durante una manifestación en India (24/07/2026). Foto: AP

En la India, este tipo de evaluaciones determina el acceso a universidades y empleos públicos, por lo que millones de jóvenes las consideran una vía fundamental de movilidad social. En ese contexto, cualquier sospecha de filtración, manipulación o trato preferencial pone en duda la transparencia y el principio de meritocracia que sustenta estos procesos.

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Debido a las tensiones generadas por las manifestaciones y la represión, el sábado 25 de julio, Pradhan anunció en redes sociales que dejaba el cargo.

"Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no se vean atrapados en dificultades legales, y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi renuncia al Primer Ministro", afirmó el ministro a través de su cuenta de X.

Represión a protestas de las "Cucarachas"

Las manifestaciones de las “Cucarachas” trascendieron rápidamente del ámbito digital a ocupar las calles de la India.

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Desde el pasado 20 de junio, el movimiento ha convocado manifestaciones en Nueva Delhi, Bangalore, Bombay y Pune, dónde sus integrantes han sostenido que las protestas se desarrollan de manera pacífica.

De acuerdo con información publicada por El País, los organizadores han utilizado sus redes sociales para denunciar presuntos actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, acompañando sus acusaciones con fotografías y videos de los operativos.

Un manifestante con una máscara de cucaracha en una protesta en Nueva Delhi. Foto: AP

Sin embargo, el medio español señaló que la actuación policial durante las protestas del lunes 20 de julio marcó un parteaguas para el movimiento.

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En consecuencia, dirigentes del CJP decidieron suspender la marcha prevista hacia el Parlamento y pidieron a sus simpatizantes mantener el carácter "pacífico" de las manifestaciones, concentrándose únicamente en las inmediaciones del observatorio astronómico de Jantar Mantar, en Nueva Delhi.

Al día siguiente dirigentes de la oposición hindú acudieron a las cercanías de la residencia del primer ministro Narendra Modi para protestar contra la respuesta del gobierno y exigir su renuncia.

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Por su parte, las autoridades argumentaron que la concentración representaba un riesgo para la seguridad nacional y detuvieron a Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso Nacional Indio.

Finalmente, según información de El País, el fundador del Cockroach Janta Party ofreció una disculpa pública a las personas lesionadas tras los enfrentamientos.

Pidió que quienes hubieran sido víctimas de agresiones se comunicaran con él de manera privada para conocer sus casos.

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Además, el movimiento informó que brindaría asesoría jurídica a los manifestantes detenidos y aseguró que, para la noche del martes, "todos" habían sido puestos en libertad, comentó para El País.

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