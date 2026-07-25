El Partido Popular de las Cucarachas anunció este sábado que pone fin a las protestas juveniles en Nueva Delhi después de que el gobierno indio "aceptara" todas sus exigencias, en particular la dimisión del ministro de Educación.

"Todas nuestras demandas han sido aceptadas, por lo que pedimos a los manifestantes que se retiren de inmediato y regresen a casa pacíficamente", dijo Ashutosh Ranka, portavoz del movimiento.

El Partido Popular de las Cucarachas (CJP) fue creado en internet para exigir cambios en el sistema educativo tras repetidos escándalos en los exámenes.

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Desde el lunes, miles de manifestantes acamparon noche y día en la explanada de Jantar Mantar, en el corazón de Nueva Delhi, para hacer oír sus voces, y su primera victoria llegó con la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Los estudiantes indios salieron a las calles enfurecidos por irregularidades masivas en mayo en un examen nacional de acceso a la carrera de medicina, al que se presentaron más de dos millones de candidatos y según los medios locales, su anulación provocó el suicidio de una veintena de estudiantes.

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"Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no se vean atrapados en dificultades legales, y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi renuncia al Primer Ministro", afirmó el ministro en su cuenta de X.

El anuncio fue recibido con vítores y aplausos por los manifestantes. "¡Larga vida al poder de los estudiantes!", "la democracia ha triunfado", escribió el Partido Popular de las Cucarachas (CJP por sus siglas en inglés).

"¡Lo hemos conseguido!", celebró en Instagram Abhijeet Dipke, fundador del movimiento, creado en internet y que se ha convertido en portavoz de las protestas.

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La lista de quejas de los jóvenes manifestantes se ha ampliado y abarca desde las dificultades para encontrar un empleo después de la universidad, a pesar del fuerte crecimiento del país, hasta los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi.

"Los estudiantes tienen razón al quejarse", declaró a la AFP este sábado Abhijit, un ingeniero que protestó con amigos en Nueva Delhi.

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