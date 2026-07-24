Tras el fallecimiento de una adolescente en un campamento de verano militarizado en Tamaulipas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, condenó que la violencia, maltratos y abuso en instituciones de educación sean justificados con el supuesto de una “educación militar”. Además, afirmó que esta modalidad no está autorizada en ninguna entidad del país.

“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta 'educación militar', se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, expresó.

Indicó que “este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”.

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Educación militar, para fuerzas armadas

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública reiteró a la población en general y a las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar. Adelantó que Delgado Carrillo emitirá el comunicado correspondiente con la finalidad reiterar esta disposición constitucional y legal vigente.

En ese sentido, señaló que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, la educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica, ni existe ninguna institución educativa de dicho tipo educativo que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar.

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“Por lo que hace a la institución involucrada en los actos violatorios de derechos humanos, la autoridad educativa del Estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación “militarizada”, otorgado en 2005 y actualizado en 2013”, indicó.

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Por último, la dependencia reiteró que la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.

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Lo que “obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica”, precisó este viernes.

La SEP lamentó el sensible fallecimiento de una menor de edad en Tamaulipas durante un campamento de verano, y condenó enérgicamente y rechazó cualquier clase de maltrato, trato inhumano, cruel o degradante que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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Adolescente fallece en academia militarizada

El pasado lunes 13 de julio, Dafne Zapata Quintos ingresó en perfecto estado de salud a un curso de verano privado en Ciudad Madero, Tamaulipas. Días después, una de las coordinadoras del lugar llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída.

Según los testimonios, la habían atendido y le daban medicamentos. Después le enviaron un video a la señora, en la cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien, pero se le observaban golpes en la boca y rostro. Dafne perdió la vida dentro de las instalaciones.

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