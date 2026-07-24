Metrópoli | 24-07-26 | 21:38 |

El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, , expresó su respaldo a la diputada morenista para que encabece la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Así se posicionó el también diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional durante la Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de dicha demarcación, encabezada por Ealy Díaz, y en la cual acudieron más de 150 vecinas y vecinos.

A este posicionamiento se sumó la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Gabriela Jiménez.

Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial

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Delante de militantes morenistas, Ramírez Cuéllar destacó que el liderazgo no se construye desde un escritorio ni aparece en tiempos de elecciones, sino recorriendo colonias, escuchando a la ciudadanía y resolviendo los problemas de la gente.

Debido a ello, reconoció la labor de la legisladora de Morena, llevada a cabo en la Miguel Hidalgo, y manifestó su respaldo con el fin de que presida su Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía.

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Durante su intervención, María Teresa Ealy Díaz afirmó que la transformación no se gana con discursos, sino caminando en las calles todos los días.

Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial

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"La soberanía también se defiende escuchando a la gente, organizando a nuestras colonias y resolviendo problemas. Mi compromiso seguirá siendo caminar por Miguel Hidalgo, estar donde la ciudadanía me necesita y construir, junto al pueblo, el siguiente capítulo de la transformación", sostuvo.

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Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial
Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, celebrada en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue encabezada por la diputada de Morena María Teresa Ealy Díaz. Foto: Especial

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dft/bmc

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