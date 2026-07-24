Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron en Sonora un inmueble utilizado por "Los Rusos", el brazo armado de la facción de "La Mayiza" del Cártel de Sinaloa, como centro de acopio de armas y municiones.

Tras cuatro meses de trabajos de inteligencia militar, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la FGR, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en la colonia Federal del fronterizo municipio de San Luis Río Colorado, en el que aseguraron un arsenal consistente en 81 armas largas.

"Los Rusos", brazo armado de "La Mayiza", en Sonora. Foto: Especial

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Entre ellas, 1 ametralladora Browning calibre .50; 2 ametralladoras calibre 7.62 milímetros; 1 ametralladora calibre 5.56 milímetros

Así como 72 fusiles tipo AK-47, conocidos como cuerno de chivo; 1 fusil .223; 4 fusiles 5.56 milímetros; 128 cargadores de diferentes calibres; y 274 mil 800 cartuchos para diversos tipos de armamento.

Lo asegurado pertenecía a la célula delictiva de “Los Rusos”, ligada al capo Ismael Zambada García, "El Mayo", con presencia en el estado de Sonora, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un comunicado.

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Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Dentro de lo decomisado se encuentra:

72 fusiles AK-47

4 fusiles cal 5.56 mm

1 fusil AR-15 cal .223 mm

2 ametralladoras cal 7.62 mm

1 ametralladora Browning cal .50

1 ametralladora cal 5.56 mm

274, 800 cartuchos de diferentes calibres

128 cargadores de diferentes calibres

1 vehículo

1 inmueble

"Los Rusos", brazo armado de "La Mayiza", en Sonora. Foto: Especial

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