La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que a siete años de haberse creado, la Guardia Nacional (GN) se ha consolidado como una institución de seguridad pública profesional.

Mediante X, dio a conocer que visitó la Comandancia de la Guardia Nacional este miércoles y agradeció a sus elementos por sus valores y entrega para la seguridad de la ciudadanía.

"En solo siete años hemos consolidado una institución de seguridad pública profesional, disciplinada, con valores y comprometida con la protección del pueblo de México", escribió.

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Indicó que el fortalecimiento de sus capacidades, su equipamiento y su labor de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), permite seguir avanzando "en la construcción de un México más seguro".

"Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, sus valores y su servicio al pueblo de México", agregó la mandataria federal.

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dft