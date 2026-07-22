El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que México debe colaborar en distintas áreas, incluyendo seguridad fronteriza y la entrega de agua al vecino país, porque de ello depende la renovación del T-MEC.

Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Greer fue cuestionado sobre si el retraso de México en las entregas de aguas del Río Bravo a Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944 puede abordarse en el marco de la revisión del T-MEC. Respondió que “al presidente [Donald Trump] le resultaría difícil aceptar una renovación o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas (de 1944) es una de ellas".

El senador republicano John Cornyn se refirió a la propuesta de algunos sectores en Texas para incluir sanciones contra México por el retraso en la entrega del líquido.

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"Desde la perspectiva del presidente Trump, es claro que si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y tener algún tipo de acuerdo, también deben colaborar en este tema. Obviamente, [además], en temas de seguridad fronteriza y otros asuntos que están fuera de mi jurisdicción", señaló el representante comercial.

Aclaró que el tema de la entrega de agua “está bajo la jurisdicción del Departamento de Estado dado que existe al Tratado [de Aguas]. El Departamento de Agricultura colabora y nosotros estamos monitoreando el tema porque hay gente que expresado interés durante el proceso de revisión del T-MEC".

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Tras los reclamos por el retraso mexicano en las entregas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en abril que la entrega este año está condicionada a las lluvias que se presenten en el país.

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“El esquema quinquenal se mantiene y hay ciertos acuerdos de revisión. Normalmente se revisaba cada 5 años, pues ahora hay que revisarlo cada año, a ver cómo vamos de acuerdo a la cantidad de lluvia que hubo en ese año”, dijo.

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En febrero, el Departamento estadounidense de Estado y la Secretaría de Agricultura de EU emitieron una declaración señalando que México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pies de agua (431 millones 718 mil metros cúbicos) al año durante el actual ciclo quinquenal, así como a un plan detallado para saldar la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

"Ambas partes celebrarán reuniones mensuales para garantizar entregas oportunas y consistentes y prevenir futuros déficits. El USDA, el Departamento de Estado y otros socios federales continuarán trabajando en estrecha colaboración a medida que avance la implementación”, detalló el comunicado.

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