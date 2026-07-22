Seis de las 30 belugas del clausurado parque canadiense Marineland fueron trasladadas a nuevos hogares en San Antonio y Chicago, en Estados Unidos, en una operación que repartirá a los cetáceos entre cuatro instalaciones estadounidenses y una española.

La operación comenzó el martes con la llegada de los seis primeros ejemplares provenientes de Niagara Falls (Ontario) a acuarios de Chicago (Illinois) y San Antonio (Texas).

El plan reparte las belugas (Delphinapterus leucas) entre cuatro instalaciones estadounidenses acreditadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA, en inglés) y el Oceanogràfic de Valencia, en España, detalló en un comunicado el Shedd Aquarium, de Chicago.

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Los centros estadounidenses incluyen además el Georgia Aquarium (Atlanta) y los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego.

El Oceanogràfic de Valencia permanece a la espera de permisos del gobierno español para completar el traslado de parte del grupo.(22/07/26) Foto: AFP

El Shedd acogerá hasta 10 belugas, cuatro de ellas ya en sus instalaciones; SeaWorld recibió otras dos en San Antonio, y el Georgia Aquarium prevé sumar dos más en una fecha que no ha divulgado.

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Entre tanto, el único pendiente es el traslado a Valencia que sigue a la espera de las autorizaciones del gobierno español.

Las belugas viajaron por carretera y en avión en contenedores de agua fría, acompañadas por veterinarios y cuidadores que a menudo permanecían en el agua junto a ellas, según los acuarios de Chicago y San Antonio.

El Shedd, que trabaja las 24 horas para aclimatarlas y aún no las muestra al público, advirtió de que es pronto para conocer su estado de salud.

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"Vigilamos que coman, socialicen entre ellas e investiguen el hábitat, señales alentadoras de su progreso", explicó Charlie Jacobsma, director de comportamiento animal y entrenamiento del Shedd Aquarium.

El Shedd Aquarium y SeaWorld trabajan en la aclimatación de los cetáceos antes de presentarlos al público. (22/07/26) Foto: AFP

Marineland cerró en 2024 tras años de denuncias por las condiciones de sus animales. Canadá autorizó el traslado en junio, después de rechazar un plan para enviar a las belugas a un parque de China.

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El traslado del resto de los cetáceos continuará en los próximos meses, sin un calendario cerrado y supeditado al estado de cada animal.

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