Hermosillo, Sonora.- Una juez federal en Sonora otorgó una suspensión definitiva que frena temporalmente el tránsito de buques metaneros del proyecto Saguaro GNL en el Golfo de California, al considerar que representa un riesgo para las ballenas y su ecosistema.

La medida cautelar, impulsada por la organización ambientalista Nuestro Futuro A.C., impide el avance del megaproyecto energético mientras se resuelve el juicio de amparo en definitiva.

De acuerdo con la resolución, las autoridades deberán suspender cualquier tránsito de buques cisterna de gas natural licuado desde Puerto Libertad hacia el Mar de Cortés, o abstenerse de autorizarlo, con el fin de evitar daños a la vida marina.

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Organizaciones civiles calificaron el fallo como histórico, al tratarse de un caso inédito en México donde se busca reconocer a las ballenas como sujetos de derechos, con protección jurídica directa a través de sus defensores.

La demanda de amparo fue presentada en septiembre de 2025 contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), responsables de autorizar y supervisar proyectos de este tipo.

De no aplicarse la medida, se podrían ocasionar daños irreversibles a las ballenas

Nora Cabrera Velasco, fundadora de la Asociación Nuestro Futuro AC., explicó que la suspensión definitiva implica que ningún buque metanero podrá transitar por el Golfo de California, incluso en etapas preliminares del proyecto, como el traslado de maquinaria o plataformas.

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Advirtió que, de no aplicarse la medida, se podrían ocasionar daños irreversibles a las ballenas, debido principalmente al ruido submarino que afecta su comunicación, rutas migratorias y reproducción, así como al riesgo de colisiones con embarcaciones de más de 300 metros de longitud.

El proyecto Saguaro contempla la instalación de una planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, Sonora, junto con un gasoducto para exportar el combustible proveniente de Estados Unidos hacia mercados asiáticos.

Ambientalistas han señalado que este tipo de desarrollos pone en riesgo al Golfo de California, considerado uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo y hábitat de múltiples especies, incluidas ballenas en peligro.

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La suspensión tendrá vigencia hasta que se emita una sentencia definitiva, misma que deberá ser confirmada por un Tribunal Colegiado o, en su caso, atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además del freno al proyecto Saguaro, organizaciones mantienen su lucha para que el Golfo de California sea declarado hábitat crítico, lo que permitiría reforzar su protección frente a futuros proyectos energéticos.

En paralelo, otros desarrollos como Amigo GNL, previsto en Guaymas, también han sido cuestionados por sus posibles impactos ambientales, entre ellos el incremento del tráfico marítimo, emisiones contaminantes y riesgos para la biodiversidad.

Colectivos advirtieron que la expansión de proyectos de gas en la región podría intensificar amenazas como derrames, fragmentación de ecosistemas y afectaciones a especies marinas, en una zona conocida como el “acuario del mundo”.

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