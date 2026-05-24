Esta noche los Pumas perdieron (1-2) contra Cruz Azul la final del torneo Clausura 2026 y la película de Efraín Juárez no terminó como él quería.

El entrenador mexicano fue el responsable de que Pumas vuelva a tener un rol protagónico en el futbol mexicano y que toda su afición se ilusione con levantar el trofeo de campeón. No fue así, y en redes sociales ya se viralizó el video donde reacciona al gol de Carlos Rotondi que sentenció la final.

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"Vale verga wey, se acabó", se lee en los labios de Efraín Juárez mientras la afición cementera festeja en las tribunas de Ciudad Universitaria.

Su auxiliar técnico, Luis Pérez, se quedó sin palabras, ante el shock emotivo de saber que Pumas tenía muy poco tiempo para reaccionar y enviar el partido a tiempo extra.

Cruz Azul escribió una nueva historia en CU y ahora fueron ellos quienes lograron conquistar un título en tiempo agregado. El Clásico de la Obsesión se pintó de celeste.

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