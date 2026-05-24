Una de las mejores historias que tuvo este Clausura 2026, fue sin duda la de Joel Huiqui con Cruz Azul. Ahora, el exjugador de La Máquina ya pudo ser campeón con el equipo, y además, de una manera muy particular.

Llegó en la Jornada 17 del torneo para suplir a Nicolás Larcamón (de quien fue auxiliar), luego de una racha de nueve partidos sin ganar. Y desde entonces, le cambió la cara a los celestes.

Su primer partido fue un 4-1 ante Necaxa, y sin saberlo, ya trazaba el camino que lo llevaría a la décima en la Liguilla.

Joel Huiqui exige que multen a Efraín Juárez por criticar el arbitraje de la final de la Liga MX / FOTO: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

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En total, siete partidos. Solo siete necesitó para coronarse. Llegó como interino, y ahora todo indica que la directiva le dará el beneficio de la duda para comandar un torneo completo con el equipo cementero.

Su primer obstáculo fue Atlas. En cuartos de final, se impusieron a los Zorros con un global de 4-2. Para después, quedarse a superar otra prueba en Jalisco.

Las Chivas de Gabriel Milito, con todo y las bajas por la Selección Mexicana, le puso las cosas complicadas al exjugador de Cruz Azul. Pero al final, el global de 4-3 se inclinó de su lado.

Y ahí estaba, luego de apenas cinco choques en el banquillo, instalado en la gran final ante los Pumas.

El primer duelo en el estadio Ciudad de los Deportes dejó algunas dudas, el 0-0 como locales complicaba un poco el panorama. Sin embargo, Ciudad Universitaria les tenía guardada una enorme alegría.

Luego de irse 1-0 al descanso, sus jugadores lograron revertir el resultado y coronarse en casa de los universitarios (2-1), y así, logar levantar la décima corona de Cruz Azul luego de apenas siete partidos como entrenador. Un hito histórico.