Naucalpan, Méx.-CCH Naucalpan activa protocolos de seguridad por una presunta amenaza de atentado difundida en las redes sociales.

“Así voy a ir a hacer el atentado al CCH, mañana es el gran día”, fue el mensaje que comenzó a difundirse en páginas de internet relacionadas al CCH Naucalpan.

El mensaje está acompañado de una imagen donde se podía observar a un hombre con una katana o sable sujeto al cinturón.

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Mensaje del sujeto amenazando con atentado en el CCH Naucalpan. Foto: Especial

Ante está situación, la Dirección del plantel informó, mediante un comunicado dirigido a la comunidad estudiantil, que este lunes entrarán en operación medidas de seguridad.

De acuerdo con el documento, la Comisión Local de Seguridad trabajará en coordinación con autoridades de la SPAMSU y la Oficina Jurídica para reforzar la vigilancia al interior y exterior del plantel.

Además, personal de vigilancia de la UNAM e integrantes de la Comisión Local de Seguridad supervisarán los accesos durante toda la jornada escolar, con apoyo de autoridades de seguridad pública.

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La dirección del CCH Naucalpan indicó que las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad.

También exhortó a la comunidad a mantenerse informada mediante los canales institucionales y reportar cualquier situación que represente preocupación ante el personal de vigilancia, la oficina jurídica o mediante el correo de denuncia anónima del plantel.